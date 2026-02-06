12 Milliarden – aber teuer…

Junge Menschen verbinden mit Brokerage und Trading den Anbieter Trade Republic fast so wie man Tempo mit Taschentüchern verbindet. Das schlägt sich im Wert der Berliner nieder, die so wertvoll sind wie kein anderer Newcomer in Deutschland. Beim Verkauf von Firmenanteilen von Investoren aus der Frühphase der Firma wurde das Berliner Unternehmen im Dezember 2025 mit 12,5 Milliarden Euro bewertet. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was man Trade Republic im Jahr 2022 zubilligte. Der Erfolg ist monetär immens und in der Einfachheit des Angebots liegend. Denn die App der Berliner ist einfach zu bedienen und eingefleischte Trade-Republic-Fans nehmen fast jeden Mangel des Anbieters geduldig hin. Zu diesen Mängeln gehört auch, dass man preislich ganz simpel gesprochen teuer statt billig ist. Der sogenannte „Round-Turn“ beim Bitcoin ist bei Anbietern wie Smartbroker oder Flatex weit günstiger. Krypto handeln bei Trade Republic fällt in die sprichwörtliche Kategorie „Apotheke“.

Mängel hinterlassen keinerlei Schaden

Dazu zeigt sich sowohl auf der Qualitäts- wie auch auf der Kostenseite erheblicher Nachholbedarf. So findet man beim Smartbroker regelmäßig Markteinblicke und Informationen für die Kunden, mailings und einen ansprechbaren Kundenservice. Dass dies bei Trade Republic fehlt, haben Verbraucherschützer und Bafin mehrfach bemängelt.

Am Ende entscheidet aber der Kunde, ob ihm die dargebotene Qualität genügt oder man sich woanders umsieht. Die desaströse Leistung im volatilen April, als Trump und seine Zölle die Märkte in den Keller schickten, trieb die Kunden jedenfalls nicht in Scharen zur Comdirect, Consorsbank oder dem sBroker. Im Gegenteil – der Zustrom zu den Berlinern hielt an, weil viele glauben, dass der vordergründig sehr günstige Preis für den Aktien- und ETF sowie Hebelpapierkauf entscheidend sei. Dem ist erstmal nicht zu widersprechen. Wichtig ist für die Entscheidung welcher Broker es denn sein soll, die Fakten zu kennen.

Broker mit ihren Vorzügen

Für unseren Börsenbrief haben wir uns im Team aufgeteilt und nutzen im Wesentlichen alle großen Broker in Deutschland. Dies hat den Vorteil, dass man weiß, worüber man schreibt und präzise sagen kann, welcher Broker an welcher Stelle besser oder schlechter ist. Für einen Autotest beim ADAC sollte man Golf, A-Klasse oder 3er-BMW auch selbst gefahren haben ehe man Urteile zu Kurvenverhalten oder Innenausstattung fällt. Das Jahr 2025 brachte dabei reichlich Gelegenheiten, Broker zu testen. Die großen Anbieter in Deutschland heißen eben Trade Republic als Newcomer der letzten Jahre, doch es gibt mit Flatex, ING, Comdirect, Consorsbank oder dem Smartbroker auch etablierte Anbieter. Bei Trade Republic gilt – simpel auszuführen in der App – teuer im Preis. Dazu hakt es massiv an volatilen Handelstagen. Nicht unbedingt das, was man als aktiver Anleger haben will. Dazu funktioniert das Umschalten zwischen verschiedenen Konten – beispielsweise Kinder- auf Erwachsenendepots – sehr häufig nicht und der Bildschirm bleibt weiß (keine Portfolioübersicht, keine Kurse).