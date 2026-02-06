Der US-Dollar ist am Ende – jetzt schützt nur noch Gold vor einem Kapitalkrieg!

Dalio beschreibt die gegenwärtigen Zeiten als besonders herausfordernd. Die Verschuldung der Staaten wächst, während das von den USA geführte multilaterale System, das durch Institutionen wie die Vereinten Nationen und die Welthandelsorganisation verkörpert wird, angesichts wachsender Machtkämpfe zwischen den USA und China zunehmend auseinanderbricht.

Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, warnt, dass der Zusammenbruch der monetären, internationalen und politischen Systeme, die jahrzehntelang die Weltwirtschaft gestützt haben, die Welt an den Rand eines Kapitalkrieges führt. Dalio erklärt, dass der Anstieg des Goldpreises um mehr als 70 Prozent im letzten Jahr und die Schwäche des US-Dollars Anzeichen dafür sind, dass Zweifel am Wert des Geldes aufkommen.

Es finde ein tiefgreifender technologischer Wandel statt, und die politische Polarisierung zwischen links und rechts führe zu populistischen Maßnahmen. All dies könne die Weltwirtschaft an den Rand eines "Kapitalkrieges" bringen, so Dalio. Dieser Kapitalkrieg, als Kehrseite eines Handelskrieges, könnte Geld durch Sanktionen, Handelsembargos und Kapitalkontrollen als Waffe einsetzen.

In einem Gespräch mit Barron’s erklärte er, dass eine schwache Währung und niedrige Zinsen für Kreditnehmer und Schuldner vorteilhaft seien, da sie Märkte und Volkswirtschaften stimulierten. Für Kreditgeber seien sie jedoch schlecht, da sie zu einer Flucht in alternative Vermögenswerte wie Gold und Währungen mit restriktiverer Geldpolitik führten.

"Dieser Balanceakt ist schwierig, da die Verschuldung so hoch ist und schnell wächst, während die Vermögensverteilung immer ungleicher wird."

Dalio betont, dass das Angebot und die Nachfrage bei Schulden sowie geopolitische Spannungen die Finanzmärkte belasten. Insbesondere Chinas und auch europäische Investoren zögern, so viele Dollar-Anleihen zu kaufen, wie nötig wären, um das Angebot zu absorbieren. Dies führt zu einer Neugewichtung auf den Währungs- und Kapitalmärkten.

Auf die Frage, ob der US-Dollar als Reservewährung nach wie vor unersetzlich sei, erklärte Dalio, dass alternative Fiat-Währungen wie der Euro, der Yen oder der Renminbi in Zeiten der Währungsabwertung immer an Wert verloren hätten, während Gold als stabiler Wertspeicher diene. "Gold ist die zweitgrößte Reservewährung und keine Fiat-Währung", sagte Dalio.

Dalio empfiehlt daher eine höhere Goldallokation. Zentralbanken, institutionelle Anleger und auch einige Privatanleger hätten sich aufgrund der gelebten Marktentwicklung und geopolitischer Unsicherheiten zunehmend von Fiat-Währungen abgewandt und Gold als sichereren Hafen gewählt. Dalio rät den meisten Anlegern, etwa 10 Prozent ihres Portfolios in Gold zu investieren, abhängig von ihrer spezifischen Portfoliozusammensetzung.

"Schulden sind die schlechtesten Vermögenswerte, die man besitzen kann", erklärt Dalio. Wenn das Angebot an Schulden im Verhältnis zur Nachfrage zu groß sei, werde entweder der Preis der Schulden oder der Preis der Währung fallen. Die besten Vermögenswerte seien diejenigen, die sowohl günstig sind als auch von den bestehenden wirtschaftlichen Bedingungen profitieren, wie etwa inflationsunempfindliche Wachstumswerte oder Rohstoffe wie Kupfer und einige Wachstumsaktien.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



