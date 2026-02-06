    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Novo Nordisk erholt - FDA will gegen Wegovy-Kopie vorgehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk Aktien steigen um 5% auf 295,60 DKK.
    • Enttäuschender Ausblick drückte Kurs zuvor stark.
    • Rechtliche Schritte gegen Nachahmer von Wegovy geplant.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Novo Nordisk haben am Freitag mit einem Kursplus von gut 5 Prozent auf 295,60 dänische Kronen einen Stabilisierungsversuch gestartet. Zuvor hatten die Papiere des Pharmakonzerns binnen zwei Tagen fast ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt.

    Zur Wochenmitte war ihr Kurs eingebrochen, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmahersteller Eli Lilly im Milliardengeschäft mit Abnehmmedikamenten dem direkten Konkurrenten immer weiter davon.

    Am Donnerstag dann waren aber sowohl Novo Nordisk als auch Eli Lilly stark unter Druck geraten. Der Grund: Laut der Nachrichtenagentur Reuters will das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das, was Novo laut Reuters verlangt.

    Novo Nordisk kündigte daraufhin allerdings an, rechtliche Schritte gegen Hims and Hers einzuleiten. "Das Vorgehen von Hims & Hers ist eine illegale, massenhafte Zusammenstellung des Mittels, die ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit darstellt", hieß es von den Dänen.

    Analyst Matthew Weston von der Schweizer Großbank verweist am Freitag zudem darauf, dass ein Beamter der US-Arzneimittelbehörde FDA mittlerweile auch angekündigt habe, gegen illegale Kopien des Abnehmmittels Wegovy vorzugehen. Das sei zunächst sehr positiv für den dänischen Pharmakonzern, so der Experte. Allerdings sei noch unklar, ob die FDA nur gegen die Nachahmung der Pille vorgehen wolle oder auch gegen eine Nachahmung der Wegovy-Spritze.

    Auch die Aktien von Eli Lilly profitierten von den aktuellen Entwicklungen zum Wochenschluss. Für sie zeichnete sich im vorbörslichen US-Handel ein Kursplus von 3,7 Prozent ab./mis/ajx/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 899 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,45 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +580,96 %/+1.097,98 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
