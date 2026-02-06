DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 47 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem soliden vierten Quartal liegt Bastian Synagowitz mit seinen Schätzungen für 2027 bis 2028 nun deutlich über den Markterwartungen. Zusammen mit einem nach vorne gerollten Bewertungszeitraum steige das Kursziel für die Aktie des Stahlherstellers, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,20 % und einem Kurs von 50,64EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
