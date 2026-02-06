Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Gunma Bank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +33,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,91 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Gunma Bank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +172,51 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Gunma Bank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,73 %. Mit +3,73 % Dividendenrendite bietet Gunma Bank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +33,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Gunma Bank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,73 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,91. Gunma Bank weißt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Gunma Bank bietet umfassende Finanzdienstleistungen in der Präfektur Gunma an und ist bekannt für ihre lokale Marktführerschaft und kundenorientierten Service.

Gunma Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

Die Gunma Bank Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,54 % auf 11,700€ zulegen. Das sind +0,400 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,73 %, eine Investition von etwa 321.716€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 60,00 +33,33 % +3,73 % 2025 45,00 +104,55 % +4,15 % 2024 22,00 +22,22 % +2,72 % 2023 18,00 +28,57 % +4,28 % 2022 14,00 0,00 % +3,74 %

Warum Gunma Bank für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,73 %

Stetiges Dividendenwachstum: +33,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,91

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Gunma Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,32 % 1 Monat +23,12 % 3 Monate +29,16 % 1 Jahr +79,55 %

Informationen zur Gunma Bank Aktie

Es gibt 396 Mio. Gunma Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,63 Mrd. € wert.

Gunma Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gunma Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gunma Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.