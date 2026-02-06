UBS stuft Stellantis auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro sei heute eine negative Nachricht, schrieb Patrick Hummel am Freitag. Sie könnte allerdings das reinigende Gewitter darstellen, auf das er gewartet habe. Angesichts des harten Durchgreifens der neuen Führung und einem Turnaround in Nordamerika blieben die Aktien für ihn in den kommenden Quartalen eine "USA-Comeback-Story"./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -23,27 % und einem Kurs von 6,22EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



