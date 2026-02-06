    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 39,16EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Christopher Tong
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50,50
    Kursziel alt: 50,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



