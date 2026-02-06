Atlassian Registered (A) Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 06.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Atlassian Registered (A) Aktie. Sie steigt um +12,33 % auf 85,40€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Atlassian Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,40€, mit einem Plus von +12,33 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Atlassian Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -45,62 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um -23,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Atlassian Registered (A) auf -44,66 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,60 % 1 Monat -41,75 % 3 Monate -45,62 % 1 Jahr -75,14 %

Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

Es gibt 168 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,52 Mrd.EUR € wert.

Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.