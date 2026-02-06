Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.02.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+4,72 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,52 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,70 %), Société Générale S.A. (-3,54 %), RENK Group (+7,99 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|NB4T53
|Long
|7,29
|1,19 Mio.
|Silber
|NB5FW0
|Short
|349,00 Tsd.
|DAX Performance
|DU5477
|Long
|41,10
|308,25 Tsd.
|Silber
|HT7SB3
|Long
|2,10
|173,46 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|2,49
|100,80 Tsd.
|RENK Group
|PL9B81
|Long
|6,82
|30,45 Tsd.
|DAX Performance
|PL7V6C
|Long
|23,45
|24,72 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WBH
|Short
|17,76
|22,90 Tsd.
|Amazon Inc
|PL6Z4S
|Long
|3,86
|22,56 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|482,11 Tsd.
|Société Générale S.A.
|
Classic
|DK1G0U
|249,79 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZXS
|226,32 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PC3DXS
|205,73 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PL5WGG
|149,99 Tsd.
