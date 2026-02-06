Sartorius will Dividende stabil halten
- Sartorius schlägt stabile Dividende von 74 Cent vor.
- Stammaktie erhält 73 Cent, Hauptversammlung am 26. März.
- Gewinn 2025 steigt auf 154,9 Millionen Euro.
GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will eine stabile Dividende ausschütten. Der Aufsichtsrat schlage der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe des Vorjahres von 74 Cent je Vorzugsaktie vor, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in Göttingen mit. Je Stammaktie soll es 73 Cent geben.
Sartorius hatte Anfang der Woche Zahlen für 2025 vorgelegt. Demnach verdiente der Konzern mehr als 2024, auch dank des zunehmenden Anteils der margenstarken Verbrauchsmaterialien. Unter dem Strich schwoll der Gewinn von 84 auf 154,9 Millionen Euro an.
Die Hauptversammlung soll am 26. März stattfinden./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 237,5 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,85 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von -4,82 %/+28,60 % bedeutet.
