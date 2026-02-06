    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    Sartorius will Dividende stabil halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius schlägt stabile Dividende von 74 Cent vor.
    • Stammaktie erhält 73 Cent, Hauptversammlung am 26. März.
    • Gewinn 2025 steigt auf 154,9 Millionen Euro.
    Foto: Sartorius

    GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will eine stabile Dividende ausschütten. Der Aufsichtsrat schlage der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe des Vorjahres von 74 Cent je Vorzugsaktie vor, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in Göttingen mit. Je Stammaktie soll es 73 Cent geben.

    Sartorius hatte Anfang der Woche Zahlen für 2025 vorgelegt. Demnach verdiente der Konzern mehr als 2024, auch dank des zunehmenden Anteils der margenstarken Verbrauchsmaterialien. Unter dem Strich schwoll der Gewinn von 84 auf 154,9 Millionen Euro an.

    Die Hauptversammlung soll am 26. März stattfinden./lew/jha/

    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

