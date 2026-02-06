Sartorius will Dividende stabil halten

Die Hauptversammlung soll am 26. März stattfinden./lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 237,5 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,85 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von -4,82 %/+28,60 % bedeutet.