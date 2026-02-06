    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    LIR Life Sciences startet zweite Phase im Peptid-Programm mit Neuland Labs

    LIR Life Sciences startet mit Neuland Laboratories in die nächste Entwicklungsrunde: Im Fokus stehen neuartige, hochwirksame Peptide für eine innovative transdermale Therapieplattform.

    LIR Life Sciences startet zweite Phase im Peptid-Programm mit Neuland Labs
    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences hat die zweite Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories begonnen.
    • Die Phase 2 konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von zelldurchdringenden Peptiden zur Unterstützung der transdermalen Verabreichungsplattform von LIR.
    • Das Programm umfasst eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR) zur Identifizierung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung.
    • Ziel ist es, optimierte Peptidkandidaten mit starker transdermaler Transportaktivität und verbesserter Syntheseeffizienz zu identifizieren.
    • CEO Edward Mills betont, dass die Ergebnisse dieser Phase in zukünftige Synthese- und Testprogramme einfließen werden.
    • LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters zur Nachahmung des Hormons GLP-1.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,26 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8860EUR das entspricht einem Plus von +2,90 % seit der Veröffentlichung.


    LIR Life Sciences

    +5,23 %
    -33,03 %
    -35,74 %
    -35,74 %
    -35,74 %
    -84,11 %
    -79,13 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LIR Life Sciences startet zweite Phase im Peptid-Programm mit Neuland Labs LIR Life Sciences startet mit Neuland Laboratories in die nächste Entwicklungsrunde: Im Fokus stehen neuartige, hochwirksame Peptide für eine innovative transdermale Therapieplattform.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     