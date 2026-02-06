LIR Life Sciences startet zweite Phase im Peptid-Programm mit Neuland Labs
LIR Life Sciences startet mit Neuland Laboratories in die nächste Entwicklungsrunde: Im Fokus stehen neuartige, hochwirksame Peptide für eine innovative transdermale Therapieplattform.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences hat die zweite Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories begonnen.
- Die Phase 2 konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von zelldurchdringenden Peptiden zur Unterstützung der transdermalen Verabreichungsplattform von LIR.
- Das Programm umfasst eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR) zur Identifizierung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung.
- Ziel ist es, optimierte Peptidkandidaten mit starker transdermaler Transportaktivität und verbesserter Syntheseeffizienz zu identifizieren.
- CEO Edward Mills betont, dass die Ergebnisse dieser Phase in zukünftige Synthese- und Testprogramme einfließen werden.
- LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, einschließlich eines transdermalen Pflasters zur Nachahmung des Hormons GLP-1.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,26 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8860EUR das entspricht einem Plus von +2,90 % seit der Veröffentlichung.
+5,23 %
-33,03 %
-35,74 %
-35,74 %
-35,74 %
-84,11 %
-79,13 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
