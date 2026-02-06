Festzinsplattformen und Steuern: Was Anleger wirklich beachten müssen

Festzinsplattformen gewinnen bei Anlegern zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt wegen planbarer Erträge und regelmäßigem Cashflow. Während sich viele Investoren intensiv mit Renditen, Laufzeiten und Risiken beschäftigen, wird ein Aspekt häufig unterschätzt: die steuerliche Behandlung der Erträge.

Denn bei Festzinsplattformen gelten steuerlich teils andere Regeln als bei klassischen Aktien oder ETFs. Zudem sind monatliche Zinszahlungen, ausländische Plattformen oder unterschiedliche Auszahlungsmodelle zu beachten. Wer die steuerlichen Grundlagen nicht kennt, riskiert am Ende eine deutlich niedrigere Nettorendite als erwartet.

Der folgende Artikel gibt einen Überblick, wie Erträge aus Festzinsplattformen in Deutschland grundsätzlich besteuert werden. Außerdem zeigen wir wichtige Besonderheiten und erklären, warum das Thema Steuern bei Anlagestrategien von Anfang an zu bedenken ist.

Disclaimer:

Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine steuerliche, rechtliche oder finanzielle Beratung dar. Die steuerliche Behandlung von Erträgen aus Festzinsplattformen kann je nach persönlicher Situation und Rechtslage variieren. Für eine verbindliche Einschätzung sollten Anleger einen Steuerberater oder eine fachkundige Stelle konsultieren.

Wie Erträge aus Festzinsplattformen besteuert werden

Erträge aus Festzinsplattformen gelten steuerlich als Kapitalerträge, da Anleger Zinsen für die Überlassung ihres Kapitals erhalten. In Deutschland unterliegen diese grundsätzlich der Abgeltungssteuer von 25 %, zuzüglich Solidaritätszuschlags und gegebenenfalls Kirchensteuer. Entscheidend ist dabei nicht die Plattform selbst, sondern die Art des Ertrags.

Bei den sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen, die ihren Sitz in Lettland haben, erfolgt kein automatischer Steuerabzug. Stattdessen zahlen sie die Erträge ohne Einbehalt der deutschen Kapitalertragsteuer aus und die Anleger sind verpflichtet, sie im Rahmen der jährlichen Steuererklärung anzugeben. Maßgeblich ist dabei stets der Bruttoertrag, unabhängig davon, ob Zinsen monatlich oder gesammelt ausgezahlt werden.

Private Anleger mit Wohnsitz in einem EU-Land unterliegen bei lettischen Plattformen einer reduzierten Quellensteuer von 5 %, sofern eine Steuerwohnsitzbescheinigung vorliegt. Der Betrag wird in der Regel sofort von der Plattform einbehalten und im Rahmen der Steuererklärung mit der deutschen Abgeltungssteuer von 25 % verrechnet, sodass keine doppelte Belastung entsteht. Da in Deutschland üblicherweise nur bis zu 15 % ausländische Quellensteuer angerechnet werden können, ist die in Lettland erhobene Quellensteuer in Höhe von 5 % vollständig anrechenbar.

Damit befinden sich Festzinsplattformen in einer sehr vorteilhaften Steuersituation. Statt der vollen Kombination aus lettischer Quellensteuer und deutscher Abgeltungssteuer (zusammen über 50 %!) müssen Anleger lediglich die Abgeltungssteuer in Deutschland begleichen.

Beispiel: Wie eine spätere Steuerzahlung die Rendite erhöhen kann

Anleger müssen die auf den Festzinsplattformen erzielten Erträge selbst in ihrer Steuererklärung angeben. Dies kann zu erheblichen finanziellen Vorteilen führen: Da der deutsche Steuerabzug erst im Rahmen der Steuererklärung fällig wird, bleibt ein Teil der Erträge zunächst investiert und kann weitere Erträge erwirtschaften.

Erzielt ein Anleger innerhalb eines Jahres 12.000 € Zinserträge, fällt darauf eine Steuer von rund ca. 3.000 € an. Abzüglich der 5 % Quellensteuer können 2.850 € bis zur Steuerzahlung weiter eingesetzt werden.

Durch ein weiteres Anlegen entstehen in der Zwischenzeit zusätzliche Erträge. Bei 12 % Rendite etwa 342 € pro Jahr. Wie hoch dieser Effekt ausfällt, hängt vom Zeitraum ab, in dem das Kapital weiter investiert bleiben kann, idealerweise bis zur Zahlung der Steuerschuld im Folgejahr. Voraussetzung ist, dass die spätere Steuerzahlung eingeplant ist.

Gilt der Sparerpauschbetrag auch bei Festzinsplattformen?

Grundsätzlich ja: Auch Erträge aus Festzinsplattformen zählen zu den Kapitalerträgen und können mit dem Sparerpauschbetrag verrechnet werden (1.000 € für Einzelpersonen, 2.000 € für Ehepaare).

Der Unterschied zu klassischen Bank- oder Depotanlagen liegt jedoch in der praktischen Umsetzung. Bei vielen Festzinsplattformen, insbesondere mit Sitz im EU-Ausland, wird der Pauschbetrag nicht automatisch berücksichtigt. Anleger müssen ihn daher im Rahmen der Steuererklärung selbst geltend machen, indem sie die Erträge in der Anlage KAP angeben.

Kommt es bei Festzinsplattformen zu einer Doppelbesteuerung?

Nein, sofern die Erträge korrekt erklärt werden, kommt es nicht zu einer Doppelbesteuerung. Zwar kann im Sitzland der Plattform eine Quellensteuer anfallen, Anleger können diese jedoch dank Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland auf die Abgeltungssteuer anrechnen.

Entscheidend ist, dass Anleger die entsprechenden Nachweise (z. B. Steuerübersichten der Plattform) aufbewahren und die Erträge vollständig in der Steuererklärung angeben. So wird sichergestellt, dass bereits gezahlte Steuern berücksichtigt werden.

Fazit: Steuern mitdenken – Rendite realistisch einschätzen

Festzinsplattformen bleiben auch aus steuerlicher Sicht eine attraktive Ergänzung zu klassischen Anlageformen. Wer die steuerlichen Grundlagen kennt, Erträge korrekt erklärt und Besonderheiten wie Quellensteuer oder den zeitlichen Steuervorteil einplant, kann seine Nettorendite realistisch einschätzen und Überraschungen vermeiden.

Entscheidend ist nicht die Komplexität des Modells, sondern ein strukturierter Umgang mit der Steuererklärung; dann lassen sich planbare Erträge und steuerliche Pflichten gut miteinander vereinbaren.



Quellen:

¹https://intercom.help/debitum-investments-help/en/articles/13002762-how-is-income-from-investments-taxed

²https://help.mintos.com/hc/en-us/articles/36393180836497-Germany-Investment-Income-Tax-Guide