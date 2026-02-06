Merz setzt auf engere Wirtschaftsbeziehungen mit Golfstaaten

ABU DHABI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf eine wachsende wirtschaftliche Verflechtung mit den Golfstaaten. Das sagte der CDU-Politiker in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, der dritten Station seiner Reise in die Golfregion. Zuvor hatte Merz auch schon Katar und Saudi-Arabien besucht.

"Deutschland hat hier ein sehr hohes Ansehen, auch weil wir ein guter Investitionsstandort sind", sagte Merz. Das schlage sich inzwischen auch in Zahlen nieder. Er sei überrascht über "die stark ansteigenden Investitionszahlen, aber auch eine so deutlich steigende Auftragslage in sehr vielen Unternehmen", so der Kanzler weiter. Die Entwicklung ermutige ihn, Reformen für die Investitionsbedingungen und Bedingungen für Arbeitsplätze in Deutschland voranzutreiben.