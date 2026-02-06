UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 87,32EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



