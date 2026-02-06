UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 393EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.