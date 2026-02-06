UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 129,9EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 116

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

