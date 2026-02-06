UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 22,70 auf 22,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Kapitalintensität sei im Blick, nachdem die risikogewichteten Aktiva der Bank stark gestiegen seien, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 20,55EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



