JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit der Konzernführung mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Im ersten Halbjahr stünden hohe Anlaufkosten im Offshore-Bereich an, da die ersten beiden Projekte finalisiert würden, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Gewinnmargen dürften 2026 aber steigen, der Windkraftanlagenbauer optimiere die Kostenbasis./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 22,81EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.