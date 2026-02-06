    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    In 10 Monaten verdoppelt: SDAX-Neuling Tonies startet mit breiter Brust in 2026

    Der Hörspielspezialist Tonies überrascht mit starken Zahlen und einer Prognoseanhebung für 2025. Die Toniebox 2 und internationales Wachstum treiben den Umsatz. Die ersten Pokémon Tonies sollen weiteres Wachstum bringen.

    • Tonies übertrifft Erwartungen mit 312 Mio. Euro Umsatz.
    • Toniebox 2 und Pokémon Tonies treiben weiteres Wachstum.
    • Analysten heben Kursziele, optimistische Prognosen 2026.
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Der Düsseldorfer Spielwarenkonzern Tonies hat die Erwartungen im vierten Quartal 2025 deutlich übertroffen und Analysten begeistert. Am Tag nach Veröffentlichung des Zahlenwerks heben die Analystenhäuser Berenberg und Warburg Reserach ihre Kursziele an.

    Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 312 Millionen Euro, was einem Anstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt stiegen die Umsätze sogar um 39 Prozent. Besonders positiv fiel die Entwicklung in der DACH-Region aus, die mit einem Umsatzplus von 17 Prozent auf 82 Millionen Euro einen beeindruckenden Leistungsschub verzeichnete. Dies wird vor allem dem erfolgreichen Start der Toniebox 2 und der Erweiterung des Produktportfolios zugeschrieben.

    tonies Registered (A)

    +1,11 %
    +8,10 %
    +5,60 %
    +30,24 %
    +59,01 %
    +86,05 %
    +12,18 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W

    Ein weiteres Highlight des Berichts war die Umsatzentwicklung in den USA, wo der Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte um 30 Prozent anstieg. In konstanten Währungen konnte ein starkes Wachstum von 42 Prozent erzielt werden. 

    Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein EBITDA von etwa 53,5 Millionen Euro, was etwa 17 Prozent über den Erwartungen der Analysten liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Prognosen für die kommenden Jahre wider. Die Schätzungen für das Jahr 2026 und 2027 wurden um 4 Prozent und 14 Prozent angehoben, was die optimistische Einschätzung der Analysten stützt.

    Die Aktie hat sich im abgelaufenen Jahr start entwickelt und hat sich von ihrem 12-Monatstief im April 2025 glatt verdoppelt. Für die Analysten von Berenberg bleibt tonies eine der besten Wachstumsstorys im europäischen Mid-Cap-Sektor. Das Kursziel wurde von 12 Euro auf 14,50 Euro angehoben. Angesichts des erfolgreichen Produktportfolios, der starken Marktstellung und der bevorstehenden Markteinführung der Pokémon Tonies im Sommer 2026 dürften die positiven Trends weiter anhalten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,84EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



    wallstreetONLINE Redaktion
