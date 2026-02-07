"Es ist alles andere als auszuschließen, dass es noch eine Etage tiefer geht"

Auch in der der ersten Februarwoche war wenig überraschend Silber der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. Grund ist der extreme Kurseinbruch, den Silber seit Ende Januar erlebt. Der Rohstoff hatte zuvor eine bemerkenswerte Rallye durchlaufen, aber seit dem Allzeithoch am 29.01. von über 121 USD je Feinunze innerhalb weniger Tage zwischenzeitlich um über 40% nachgegeben.

Dieser beinahe historische Kursverfall erinnert an den „Silver Thursday“ im März 1980: Damals brach der Silberpreis innerhalb weniger Tage um mehr als 50 % ein, nachdem die US-Regierung mit Regulierungsmaßnahmen auf die spekulativen Käufe der Hunt-Brüder reagiert hatte. Die Hunt-Brüder versuchten damals, durch massives Aufkaufen von physischem Silber und Futures den Silbermarkt zu kontrollieren („cornern“), um den Preis künstlich nach oben zu treiben.

Der Grund für den aktuellen Preisverfall ist weniger eindeutig und wird von der wallstreetONLINE Community intensiv diskutiert. So wurden in der Diskussion zum Thema Silber seit Montag über 1100 Postings verfasst, was für wallstreetONLINE einen Rekord darstellt.

Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur Kurskorrektur bei Silber:

xMarcelx: "Selbst die Analysten der großen Investment-Banken sind teilweise ratlos darüber, was gerade am Silbermarkt passiert: "...dass es zunehmend schwieriger sei, die Preistreiber bei Silber einzuschätzen...insgesamt sehen die Analysten von JP Morgan ein Nachfrageszenario, das das inelastische Angebot belastet und die Preise steigen lässt, um letztlich das Marktgleichgewicht wiederzufinden." Einfach gesagt, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Und da Silber nicht künstlich erzeugt werden kann und die hohe Nachfrage der Industrie wohl erstmal bleibt, wird mM auch Silber auf einem hohen Niveau bleiben - egal ob 50, 70, 120 oder 200$ https://www.businessinsider.de/wirtsch... "

Dicker69: "Aktuelle Lage/Meinung: Zuletzt wurde Silber Mitte Dezember in der Nähe von 65 Dollar pro Unze gehandelt. Damals lag der 14-Tage-RSI bei fast 80 und die Stimmung war euphorisch. Heute liegt der RSI bei gleichem Preis bei etwa 30 – und die Welt gerät in Panik. Um es mit Buffett zu sagen: „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind…“

Weil: "Einfach nicht verrückt machen lassen, zumal der Anlagehorizont entscheidend ist. Iich beispielsweise habe zu den Neue-Markt-Zeiten alles gewonnen und kurze Zeit später alles wieder verloren. Das tut weh. Lehrt aber eine Menge.

Ich habe z.B. damals für mich gelernt, dass Börse nichts für meine Nerven ist. Meine Eigenschaften sind nicht kompatibel mit denen, die es nötig hätte um in diesem Haifischbecken zu überleben. Mein Lösungsansatz: Seit der Jahrtausendwende Gold gesammelt. Seit etwa 5 Jahren Silber - ausschliesslich physisch! Der Anlagehorizont beträgt für mich in etwa 10 Jahre, bevor es sukkzessive abgebaut wird. Insofern juckt mich dieses kurzfristige Gezucke nicht die Bohne. Ich gehe davon aus, dass wir in 5 - 10 Jahren sowohl über die Kurse als auch Aufregungen müde lächeln werden."

Keilfleckfarbe: "Ich habe immer gesagt, Silber liegt Jahrzehnte lang herum, wenn es denn aber steigt, dann wie eine Rakete, aber der Absturz ist dann schon wieder vorprogrammiert. Ist wieder so gekommen, weil die ganze Manipulation durch die Comex nie aufhört. Was hat sich aber veraendert? Die physische Nachfrage ist enorm gestiegen, strategische Reserven werden aufgebaut und die Miner liefern nichts mehr an die Comex. Das hatte ich schon vor über 10 Jahren geschrieben, warum die Miner noch liefern. Es hat sich also was fundamental geändert."

xMarcelx: "Wir sehen heute die Kurse von Anfang des Jahres. Alles was seit dem passiert ist, zu viel SPEKULATION, war nicht "normal" und eine gesunde KORREKTUR musste erfolgen."

HannibalSmith: "Das Spiel ist vorbei für die Comex. Von den Chinesen lernen, heißt Siegen lernen. Ich mache es Ihnen gleich. Kaufe soviel physisches Silber wie mir finanziell möglich ist. Den Rest erledigt die Zeit. Kein Mensch braucht die Comex, der nur papierkontrakte hin und her schiebt. Am Ende zählt nur physisches Metall. If you don't hold it, you don't own it!"

Walterkra: "Ich fürchte die Comex wird nochmal die Margin erhöhen, bis sie ihren Wunschpreis wieder hat. Mittel- und langfristig macht sie sich damit aber kaputt, da vor allem China den niedrigen Papiersilberpreis im Westen nutzt, das Silber aufkauft und nach China exportiert. Je niedriger der Papiersilberpreis, desto mehr wird dir BRICS aufkaufen.

Kein Produzent wird zudem das Silber für den künstlich niedrigen Papiersilberpreis an die Comex verkaufen. Die Comex wird kein Silber mehr erhalten und wird sich in die Bedeutungslosigkeit verabschieden. Der Silberpreis wird mittel- und langfristig weit über bisherige Höhen ansteigen, da der Handel zukünftig hauptsächlich über den Osten läuft. Die BRICS haben langfristig ein Interesse an einem hohen Silberpreis, da sie das meiste Silber haben, und Silber ja, gemäß den Gerüchten, teil ihrer rohstoffgedeckten Währung werden soll.

Die Comex und die Großbanken mögen noch ein paar Schlachten gewinnen, den Krieg gegen das Silber haben sie aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt verloren."

Ulfred: "Silber wird jetzt auch in China attackiert bzw. aggressiv geshorted. Darum ist es leider alles andere als auszuschließen, dass es noch eine Etage tiefer geht oder sogar das Ausbruchsniveau getestet wird."

Anleger_2: "Ich spinne meine Gedanken mal zu Ende. Angenommen es dreht heute nicht, dann kommt morgen ein weiterer Abverkauf. Sollte dieser dann so enden wie vor einer Woche am Freitag, dann sind die 50 schneller da als man denkt. Dann kommen noch die Schließtage in Fernost dazu, da kann dann alles passieren. Finde das ist nicht abwegig. Minen waren heute Anfangs auf einem guten Weg, jetzt auf Tagestief."

Svabo: "Mit der Beurteilung des Marktes ist es nicht ganz so leicht. Wenn man hier in anderen Strängen schaut, dann sieht man bei jedem Pennystock der unter die Räder kommt "Kaufen wenn die Kanonen donnern". Man könnte da auch Beispiele wie "Novo Nordisk" wo seit 150 Euro und anderthalb Jahrens es jeden Tag donnert und wir nun bei 37 sind. Oder "Paypal" wo es seit 250 Euro schon 5 Jahre donnert und wir nun bei unter 40 sind und die KI Hausse verschlafen haben.

D.h. dieses kaufen wenn die Kanonen donnern bezieht sich eigentlich auf den Gesamtmarkt und betrifft wirklich extreme Situationen und nicht wenn der eigene Wert bzw hier der Rohstoff Kursverluste erleidigt. Denn das typische Bild beim "Kanonendonners", also die wirklich negative Einschätzung des Gesamtmarktes sehen wir hier ja nicht. Alle sind positiv gestimmt und ich lese hier wenig negative Stimmen zum Silber.

Wenn wir hören dass die SIlberminen zu 25-30 Dollar produzieren können, warum sollte sich also ein Marktpreis der 5 mal so hoch ist über lange Zeit halten? Damit die Anleger Geld verdienen? Abgesehen davon dass ein großer Teil des Silber ja nicht in die Industrie geht sondern in den Anlage und Schmuckmarkt und da dann irgendwann und zu irgendeinem Preis wieder zur Verfügung steht.

Ich freue mich auf die Zeiten wenn wirklich die Kanonen donnern, die Scheideanstalten ihre Preise noch weiter runterfahren (nicht nur in Euro sondern auch im 5 vom Spot) und man günstig investieren kann. Aber diese Zeit muss halt erst noch kommen und nach 5 Tagen Chrash sehe ich das hier eigentlich noch nicht."

Bbookkeenn: "Meine Theorie viele Fonds Finanzinstitute versuchen gerade ihre fallenden Btc in den Bilanzen aufzufangen und verkaufen dafür die gestiegen E.metalle. Der Btc ist ja seit 1 Jahr richtig am Tal fahren die angeblichen 200000 pro Btc die Anfang letzten Jahres eingeplant waren als Trump von einer sg strategischen BTC Reserve sprach näher sich mehr den 20000..Schätze da wurden jetzt viele Vermögens Fonds etc richtig kalt erwischt und müssen evtl im März Bilanzen vorlegen..Deswegen haut man das Tafelsilber quasi raus."

Startrader01: "Auch wenn er mit einem Minus von rund 10% beginnt schaue ich trotzdem zuversichtlich auf dieses Jahr. Eigentlich wäre mir eine V-förmige Erholung mit erreichen neuer Hochs lieber gewesen, nun schaut es nach einer a-b-c korrektur aus, und auch ich möchte Kurse zwischen 60-70 nicht ausschließen.

Die Strategie meiner Teilverkäufe und Mitnahme der nur um Gewinne in den letzten 3 Wochen hat sich als richtig erwiesen , Trotzdem hätte ich viel mehr verkaufen können. Ich weiß nicht ob ich zu gierig war oder ob ich gehofft habe dass die Fahnenstange noch weiter steigt vielleicht bis auf 150 .

Aber ich bin davon überzeugt dass es das noch nicht war und wir deutlich höhere Kurse in Silber sehen werden Für mich ist das nur eine reine Zeitfrage und der Zeithorizont beschrängt sich bei mir auch auf die nächsten 1-3 Jahre.

Ein paar Minen-Zocks habe ich noch gemacht wo ich gestern nach nur 2 Tagen rund 20% Gewinn mitnehmen konnte.... Die werde ich auch wieder einsammeln wenn Sie meiner Meinung nach gute Kaufkurse erreicht haben .

Die nun hohen Ausschläge nach unten tun natürlich etwas weh aber es ist lange nicht so schlimm wie die letzten 10 Jahre der Streckfolter. Fundamental hat sich nichts geändert Und dass die Einschläge immer größer werden und näher kommen was unser Finanzsystem angeht Sollte eigentlich jedem klar sein.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt wo wir Mitte und Ende des Jahres stehen werden und werde die Lage weiterhin aufmerksam verfolgen."

darauf Startrader3000: "Ich denke bis Mitte oder gar Ende des Jahres werden wir gar nicht warten brauchen - Ende März reicht, dann muss ordentlich physisch geliefert werden...

Bis dahin einfach die Füße still halten und nicht bange machen lassen. Ich gebe physisch jedenfalls nicht 1 Gramm ab und bin sehr gespannt, wie sie da raus kommen..."

