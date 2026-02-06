ANALYSE-FLASH
UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50,50 Euro
- UBS belässt Bechtle auf "Buy" mit 50,50 Euro.
- Viertes Quartal war gut, aber Ausblick belastet.
- Anleger könnten Trend nicht fortschreiben wollen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 38,70 auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -11,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,89 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -2,16 %/+33,88 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 50,50 Euro
