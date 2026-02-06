UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50,50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 38,70 auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -11,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,89 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -2,16 %/+33,88 % bedeutet.