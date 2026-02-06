    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 50,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Bechtle auf "Buy" mit 50,50 Euro.
    • Viertes Quartal war gut, aber Ausblick belastet.
    • Anleger könnten Trend nicht fortschreiben wollen.
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Bechtle

    -7,08 %
    -11,67 %
    -15,34 %
    +18,49 %
    +27,95 %
    +1,39 %
    -27,80 %
    +220,12 %
    +651,69 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 38,70 auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -11,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,89 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -2,16 %/+33,88 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 50,50 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
