    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Debatte über Teilzeit

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewerkschaften warnen vor Sozialabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewerkschaften fordern Ende der Kahlschlag-Debatten.
    • Angriffe auf Sozialstaat verunsichern die Menschen stark.
    • Notwendigkeit für echte Reformen und Steuergerechtigkeit.
    Debatte über Teilzeit - Gewerkschaften warnen vor Sozialabbau
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands größte Gewerkschaften fordern die Union und Wirtschaftsverbände zu einem Ende von "Kahlschlag-Debatten" zur Reform des Sozialstaats auf. "Die Angriffe der Union und der Arbeitgeber auf den Sozialstaat und die Beschäftigten werden immer unverschämter", heißt es in einer Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der IG Metall, von Verdi und den sechs weiteren DGB-Gewerkschaften.

    "Es wird fast kein Feld ausgelassen", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Er nannte unter anderem die Forderungen aus der Union nach einer Einschränkung des Rechts auf Teilzeit sowie Forderungen des Unternehmensverbands CDU-Wirtschaftsrat nach einer Streichung von Zahnbehandlungen aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Auch Einschränkung der Lohnvorzahlung im Krankheitsfall oder Verschlechterungen des Kündigungsschutzes seien bereits verlangt worden.

    "Angeblich zu faul, zu krank, zu oft in Teilzeit"

    Diese Debatten "verunsichern die Menschen, würgen den schwachen wirtschaftlichen Aufschwung ab und bringen kein Wachstum", so die Gewerkschaften. "Was derzeit als 'Reformdebatte' daherkommt, ist ein Armutszeugnis für die Union und viele Wirtschaftsverbände." Statt zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur und Bildung anzugehen, "wird ein radikaler sozialer Kahlschlag gefordert - mit immer abenteuerlicheren Vorschlägen auf Kosten der Menschen im Land, die angeblich zu faul, zu krank, zu oft in Teilzeit seien".

    "Neoliberale Horrorshow"

    Statt "Abrisspläne für Arbeitsrechte und Sozialstaat" brauche es mehr Steuergerechtigkeit für hohe Einkommen und Vermögen. "Wir Gewerkschaften fordern einen Kurswechsel: weg von Scheindebatten, hin zu echten Reformen - zu denen die Reichen und Überreichen endlich beitragen müssen", heißt es in der Erklärung.

    DGB-Chefin Yasmin Fahimi nannte die Debatte um Einschnitte "respektlos und schäbig". IG-Metall-Chefin Christiane Benner forderte "konstruktive, sinnvolle Reformvorschläge". Werneke sprach von einer "neoliberalen Horrorshow"./bw/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Debatte über Teilzeit Gewerkschaften warnen vor Sozialabbau Deutschlands größte Gewerkschaften fordern die Union und Wirtschaftsverbände zu einem Ende von "Kahlschlag-Debatten" zur Reform des Sozialstaats auf. "Die Angriffe der Union und der Arbeitgeber auf den Sozialstaat und die Beschäftigten werden immer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     