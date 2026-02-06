Powermax erwirbt Claims zur Erweiterung der Fläche und des Umfangs des Seltenerdmetallprojekts Atikokan

Toronto, Ontario. 6. Februar 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Powermax“) (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß einer Konzessionskaufvereinbarung vom 30. Januar 2026 eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich des unten beschriebenen Rückkaufrechts) an zwei (2) zusätzlichen Bergbauclaims (die „zusätzlichen Claims“) erworben hat. Die zusätzlichen Claims grenzen im Norden an das Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Atikokan des Unternehmens (das „Projekt Atikokan“) im Thunder Bay Mining District in Nordwest-Ontario, insbesondere an die Blöcke B und C.

Powermax hatte zuvor am 18. Juni 2025 eine Kaufoptionsvereinbarung („Optionsvereinbarung“) für das Projekt Atikokan abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2025). Die Gegenparteien der Optionsvereinbarung sind die Verkäufer der zusätzlichen Claims.

Highlights der erworbenen REE-Claims:

- Die zusätzlichen Claims decken die Erweiterungen von vorrangigen Explorationszielen ab, die von einer hochauflösenden hubschraubergestützten magnetischen und radiometrischen Vermessung, die im Jahr 2025 über dem Projekt Atikokan absolviert wurde, abgeleitet wurden (siehe Powermax-Pressemitteilung vom 13. Januar 2026).

- Es wurden mehrere strukturell kontrollierte REE-Explorationsziele ermittelt, die mit günstigen granitischen und pegmatitischen Wirtsgesteinen und übereinstimmenden Anomalien mit geringer Magnetfeldstärke in Zusammenhang stehen.

- Erhöhte radiometrische Thorium-Kalium-(Th/K)-Verhältnisse, die als Indikatoren für eine Anreicherung der gesamten Seltenerdmetalle („TREE“) gewertet werden, umreißen Zonen mit einer vielversprechenden Alteration. Diese Zonen weisen eine starke räumliche Korrelation mit interpretierten strukturellen Trends und TREE-Anomalien in Seesedimenten auf.

- Die integrierten geophysikalischen und geochemischen Signaturen entsprechen einem interpretierten phosphatreichen REE-Mineralsystem vom Typ NYF, das eine Anreicherung von Seltenerdmetallen, Thorium, Uran und Yttrium aufweist.

Beschreibung des Konzessionsgebiets