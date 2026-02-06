    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kreml bezeichnet Gespräche in Abu Dhabi als 'konstruktiv'

    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau bewertet Gespräche in Abu Dhabi positiv.
    • Konstruktive und komplexe Arbeit über zwei Tage.
    • Austausch von über 300 Kriegsgefangenen vollzogen.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat die Ukraine-Gespräche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi positiv bewertet. "Zwei Tage lang wurde konstruktive und zugleich sehr komplexe Arbeit geleistet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Und die Arbeit werde fortgesetzt.

    In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Delegationen Russlands, der Ukraine und der USA erneut über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gesprochen. Greifbare Ergebnisse wurden nicht präsentiert. Parallel zu den Verhandlungen wurde jedoch ein Austausch von mehr als 300 Kriegsgefangenen vollzogen./ksr/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
