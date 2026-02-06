    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Trade Desk Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu The Trade Desk Registered (A)

    Erste Partner in Deutschland

    Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk (FOTO)

    Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk
    Hamburg (ots) - Durch die Integration der PDP API lassen sich Deal-ID-Kampagnen
    künftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von der
    Konfiguration programmatischer Geschäfte bis zur transparenten Prüfung der
    Auslieferung.

    Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren als erste SSP-Partner in Deutschland
    die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk.
    Damit erreicht die Verwaltung programmatischer Deals in Deutschland die nächste
    Stufe. Statt der traditionellen Deal-ID-Verwaltung sind Parameter nun direkt
    innerhalb der Plattform konfigurierbar und überprüfbar. Diese Entwicklung führt
    zu einem stabileren und transparenteren Ökosystem, das deutlich weniger von
    manuellen Austauschprozessen zwischen Vertriebs- und Technikteams abhängig ist.

    Programmatische Deals konnten ihr Potenzial bisher nicht immer vollständig
    entfalten. Gründe dafür waren unter anderem aufwendige Skalierung, komplexe
    technische Abstimmungen sowie häufige Unstimmigkeiten bei Budgetfragen,
    Brand-Safety-Vorgaben oder Auslieferungskriterien. Die PDP API von The Trade
    Desk löst diese Probleme, indem alle relevanten Daten von Anfang an strukturiert
    erfasst werden können. Somit sind für alle Seiten die zentralen Deal-Parameter
    wie etwa Budget, Pacing, Berechtigungen oder Brand-Safety-Vorgaben jederzeit
    vollständig nachvollziehbar.

    "Effizienz und Skalierbarkeit sind die Grundpfeiler eines modernen
    programmatischen Marktes. Mit der PDP API ersetzen wir fragmentierte, manuelle
    Abläufe durch eine standardisierte technologische Brücke," sagt Jan Vorndamm,
    Senior Director of Inventory Partnerships bei The Trade Desk. "Dass wir mit
    Ströer, Virtual Minds und YOC so starke Partner für diesen Weg in Deutschland
    gewonnen haben, unterstreicht unseren Anspruch bei The Trade Desk, Media Buying
    für alle Beteiligten präziser und verlässlicher zu machen".

    Durch die Integration der PDP API können Ströer, Virtual Minds (Yieldlab) und
    YOC künftig die operativen Reibungsverluste reduzieren, wie sie in Private
    Marketplaces (PMPs) bisher immer noch auftreten. Gleichzeitig herrscht nun mehr
    Transparenz bei der Fehlerdiagnose und es kann schneller auf Abweichungen bei
    der Auslieferung reagiert werden. Während sich für Einkäufer die
    Planungssicherheit durch klare und überprüfbare Parameter erhöht, profitieren
    die Publisher davon, dass sie sich nicht mehr auf einen informellen Austausch
    oder fragmentierte Informationen verlassen müssen, sondern das vereinbarte
    Inventar auf Basis verifizierter Parameter managen können.

    Stimmen der beteiligten SSP-Partner

    "Unsere proprietäre Ströer SSP, ein eng begleitendes Programmatic-Team und die
     

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursreaktion auf den abrupten CFO‑Abgang und die daraus resultierende Verunsicherung: Aktie fiel direkt um rund 8 % auf ca. 34 USD. Diskutiert werden weitere Abwärtsziele (25–27 USD, womöglich ~20 % tiefer), Bewertung trotz hoher Margen/Rekordergebnis sowie technische Einschätzungen, dass der Chart schon vieles einpreist; einige Teilnehmer kaufen nach.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    
