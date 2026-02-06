Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 22,62 auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um -14,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,08 %. Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 9,96 Mrd..

Hamburg (ots) - Durch die Integration der PDP API lassen sich Deal-ID-Kampagnenkünftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von derKonfiguration programmatischer Geschäfte bis zur transparenten Prüfung derAuslieferung.Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren als erste SSP-Partner in Deutschlanddie Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk.Damit erreicht die Verwaltung programmatischer Deals in Deutschland die nächsteStufe. Statt der traditionellen Deal-ID-Verwaltung sind Parameter nun direktinnerhalb der Plattform konfigurierbar und überprüfbar. Diese Entwicklung führtzu einem stabileren und transparenteren Ökosystem, das deutlich weniger vonmanuellen Austauschprozessen zwischen Vertriebs- und Technikteams abhängig ist.Programmatische Deals konnten ihr Potenzial bisher nicht immer vollständigentfalten. Gründe dafür waren unter anderem aufwendige Skalierung, komplexetechnische Abstimmungen sowie häufige Unstimmigkeiten bei Budgetfragen,Brand-Safety-Vorgaben oder Auslieferungskriterien. Die PDP API von The TradeDesk löst diese Probleme, indem alle relevanten Daten von Anfang an strukturierterfasst werden können. Somit sind für alle Seiten die zentralen Deal-Parameterwie etwa Budget, Pacing, Berechtigungen oder Brand-Safety-Vorgaben jederzeitvollständig nachvollziehbar."Effizienz und Skalierbarkeit sind die Grundpfeiler eines modernenprogrammatischen Marktes. Mit der PDP API ersetzen wir fragmentierte, manuelleAbläufe durch eine standardisierte technologische Brücke," sagt Jan Vorndamm,Senior Director of Inventory Partnerships bei The Trade Desk. "Dass wir mitStröer, Virtual Minds und YOC so starke Partner für diesen Weg in Deutschlandgewonnen haben, unterstreicht unseren Anspruch bei The Trade Desk, Media Buyingfür alle Beteiligten präziser und verlässlicher zu machen".Durch die Integration der PDP API können Ströer, Virtual Minds (Yieldlab) undYOC künftig die operativen Reibungsverluste reduzieren, wie sie in PrivateMarketplaces (PMPs) bisher immer noch auftreten. Gleichzeitig herrscht nun mehrTransparenz bei der Fehlerdiagnose und es kann schneller auf Abweichungen beider Auslieferung reagiert werden. Während sich für Einkäufer diePlanungssicherheit durch klare und überprüfbare Parameter erhöht, profitierendie Publisher davon, dass sie sich nicht mehr auf einen informellen Austauschoder fragmentierte Informationen verlassen müssen, sondern das vereinbarteInventar auf Basis verifizierter Parameter managen können.Stimmen der beteiligten SSP-Partner"Unsere proprietäre Ströer SSP, ein eng begleitendes Programmatic-Team und die