Erste Partner in Deutschland
Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk (FOTO)
Foto:
Hamburg (ots) - Durch die Integration der PDP API lassen sich Deal-ID-Kampagnen
künftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von der
Konfiguration programmatischer Geschäfte bis zur transparenten Prüfung der
Auslieferung.
Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren als erste SSP-Partner in Deutschland
die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk.
Damit erreicht die Verwaltung programmatischer Deals in Deutschland die nächste
Stufe. Statt der traditionellen Deal-ID-Verwaltung sind Parameter nun direkt
innerhalb der Plattform konfigurierbar und überprüfbar. Diese Entwicklung führt
zu einem stabileren und transparenteren Ökosystem, das deutlich weniger von
manuellen Austauschprozessen zwischen Vertriebs- und Technikteams abhängig ist.
Programmatische Deals konnten ihr Potenzial bisher nicht immer vollständig
entfalten. Gründe dafür waren unter anderem aufwendige Skalierung, komplexe
technische Abstimmungen sowie häufige Unstimmigkeiten bei Budgetfragen,
Brand-Safety-Vorgaben oder Auslieferungskriterien. Die PDP API von The Trade
Desk löst diese Probleme, indem alle relevanten Daten von Anfang an strukturiert
erfasst werden können. Somit sind für alle Seiten die zentralen Deal-Parameter
wie etwa Budget, Pacing, Berechtigungen oder Brand-Safety-Vorgaben jederzeit
vollständig nachvollziehbar.
"Effizienz und Skalierbarkeit sind die Grundpfeiler eines modernen
programmatischen Marktes. Mit der PDP API ersetzen wir fragmentierte, manuelle
Abläufe durch eine standardisierte technologische Brücke," sagt Jan Vorndamm,
Senior Director of Inventory Partnerships bei The Trade Desk. "Dass wir mit
Ströer, Virtual Minds und YOC so starke Partner für diesen Weg in Deutschland
gewonnen haben, unterstreicht unseren Anspruch bei The Trade Desk, Media Buying
für alle Beteiligten präziser und verlässlicher zu machen".
Durch die Integration der PDP API können Ströer, Virtual Minds (Yieldlab) und
YOC künftig die operativen Reibungsverluste reduzieren, wie sie in Private
Marketplaces (PMPs) bisher immer noch auftreten. Gleichzeitig herrscht nun mehr
Transparenz bei der Fehlerdiagnose und es kann schneller auf Abweichungen bei
der Auslieferung reagiert werden. Während sich für Einkäufer die
Planungssicherheit durch klare und überprüfbare Parameter erhöht, profitieren
die Publisher davon, dass sie sich nicht mehr auf einen informellen Austausch
oder fragmentierte Informationen verlassen müssen, sondern das vereinbarte
Inventar auf Basis verifizierter Parameter managen können.
Stimmen der beteiligten SSP-Partner
"Unsere proprietäre Ströer SSP, ein eng begleitendes Programmatic-Team und die
künftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von der
Konfiguration programmatischer Geschäfte bis zur transparenten Prüfung der
Auslieferung.
Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren als erste SSP-Partner in Deutschland
die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk.
Damit erreicht die Verwaltung programmatischer Deals in Deutschland die nächste
Stufe. Statt der traditionellen Deal-ID-Verwaltung sind Parameter nun direkt
innerhalb der Plattform konfigurierbar und überprüfbar. Diese Entwicklung führt
zu einem stabileren und transparenteren Ökosystem, das deutlich weniger von
manuellen Austauschprozessen zwischen Vertriebs- und Technikteams abhängig ist.
Programmatische Deals konnten ihr Potenzial bisher nicht immer vollständig
entfalten. Gründe dafür waren unter anderem aufwendige Skalierung, komplexe
technische Abstimmungen sowie häufige Unstimmigkeiten bei Budgetfragen,
Brand-Safety-Vorgaben oder Auslieferungskriterien. Die PDP API von The Trade
Desk löst diese Probleme, indem alle relevanten Daten von Anfang an strukturiert
erfasst werden können. Somit sind für alle Seiten die zentralen Deal-Parameter
wie etwa Budget, Pacing, Berechtigungen oder Brand-Safety-Vorgaben jederzeit
vollständig nachvollziehbar.
"Effizienz und Skalierbarkeit sind die Grundpfeiler eines modernen
programmatischen Marktes. Mit der PDP API ersetzen wir fragmentierte, manuelle
Abläufe durch eine standardisierte technologische Brücke," sagt Jan Vorndamm,
Senior Director of Inventory Partnerships bei The Trade Desk. "Dass wir mit
Ströer, Virtual Minds und YOC so starke Partner für diesen Weg in Deutschland
gewonnen haben, unterstreicht unseren Anspruch bei The Trade Desk, Media Buying
für alle Beteiligten präziser und verlässlicher zu machen".
Durch die Integration der PDP API können Ströer, Virtual Minds (Yieldlab) und
YOC künftig die operativen Reibungsverluste reduzieren, wie sie in Private
Marketplaces (PMPs) bisher immer noch auftreten. Gleichzeitig herrscht nun mehr
Transparenz bei der Fehlerdiagnose und es kann schneller auf Abweichungen bei
der Auslieferung reagiert werden. Während sich für Einkäufer die
Planungssicherheit durch klare und überprüfbare Parameter erhöht, profitieren
die Publisher davon, dass sie sich nicht mehr auf einen informellen Austausch
oder fragmentierte Informationen verlassen müssen, sondern das vereinbarte
Inventar auf Basis verifizierter Parameter managen können.
Stimmen der beteiligten SSP-Partner
"Unsere proprietäre Ströer SSP, ein eng begleitendes Programmatic-Team und die
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie
Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 22,62 auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um -14,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,08 %.
Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 9,96 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu The Trade Desk Registered (A) - A2ARCV - US88339J1051
Das denkt die wallstreetONLINE Community über The Trade Desk Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursreaktion auf den abrupten CFO‑Abgang und die daraus resultierende Verunsicherung: Aktie fiel direkt um rund 8 % auf ca. 34 USD. Diskutiert werden weitere Abwärtsziele (25–27 USD, womöglich ~20 % tiefer), Bewertung trotz hoher Margen/Rekordergebnis sowie technische Einschätzungen, dass der Chart schon vieles einpreist; einige Teilnehmer kaufen nach.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
BörsenVeteran schrieb 27.01.26, 19:19
mitdiskutieren »
Ich auch! Unter 27 - danke Markt! :-)
Es geht m.E. maximal noch auf 25 USD
AndWie schrieb 27.01.26, 17:32
Ich habe mal eingesammeltmitdiskutieren »
BörsenVeteran schrieb 26.01.26, 18:15
mitdiskutieren »
diese Aktie nervt so langsam
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte