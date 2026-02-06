Starke Ausschüttungen
Dividendenkracher mit +47,21 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +47,21 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Unicaja Banco bietet umfassende Finanzlösungen mit regionalem Fokus und persönlichem Service, was es von größeren, international ausgerichteten Banken unterscheidet.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Unicaja Banco nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Unicaja Banco gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,70 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+47,21 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,38 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Unicaja Banco investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +329,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Unicaja Banco verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,70 %.
Mit +4,70 % Dividendenrendite bietet Unicaja Banco ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +47,21 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Unicaja Banco für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,70 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,38.
Unicaja Banco weißt eine Marktkapitalisierung von 7,01 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,70 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Unicaja Banco Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Unicaja Banco Aktie. Sie fällt um -0,94 % auf 2,7260€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,70 %, eine Investition von etwa 21.277€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,140000
|+23,61 %
|+4,70 %
|2025
|0,11326
|+27,43 %
|+5,94 %
|2024
|0,088880
|+126,56 %
|+7,21 %
|2023
|0,039230
|+93,73 %
|+3,78 %
|2022
|0,020250
|0,00 %
|+2,21 %
Warum Unicaja Banco für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,70 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +47,21 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,38
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Unicaja Banco Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,48 %
|1 Monat
|-1,70 %
|3 Monate
|+13,82 %
|1 Jahr
|+90,37 %
Informationen zur Unicaja Banco Aktie
Es gibt 3 Mrd. Unicaja Banco Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,01 Mrd. € wert.
Unicaja Banco Aktie jetzt kaufen?
Ob die Unicaja Banco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unicaja Banco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.