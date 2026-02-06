    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsecotel communication AktievorwärtsNachrichten zu ecotel communication
    ecotel communication AG: 2025-Geschäftszahlen mit EBITDA unter Prognose

    Ecotel rechnet 2025 mit einem niedrigeren operativen Ergebnis als geplant, hält jedoch an den Umsatz- und Gewinnzielen fest. Details folgen mit dem Jahresabschluss.

    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Die ecotel communication ag erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein operatives EBITDA von rund 8,9 Mio. EUR, was unter der Prognose von 10 bis 11,5 Mio. EUR liegt.
    • Die Abweichung im EBITDA ist hauptsächlich auf geringere Erlöse aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen.
    • Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert zwischen 117 und 125 Mio. EUR.
    • Der Konzernüberschuss wird weiterhin mit bis zu 1 Mio. EUR prognostiziert.
    • Die finalen Geschäftszahlen werden am 19.03.2026 mit dem geprüften Jahresabschluss veröffentlicht.
    • Die Informationen stammen aus einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ecotel communication ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    ISIN:DE0005854343WKN:585434





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
