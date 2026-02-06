ecotel communication AG: 2025-Geschäftszahlen mit EBITDA unter Prognose
Ecotel rechnet 2025 mit einem niedrigeren operativen Ergebnis als geplant, hält jedoch an den Umsatz- und Gewinnzielen fest. Details folgen mit dem Jahresabschluss.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Die ecotel communication ag erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein operatives EBITDA von rund 8,9 Mio. EUR, was unter der Prognose von 10 bis 11,5 Mio. EUR liegt.
- Die Abweichung im EBITDA ist hauptsächlich auf geringere Erlöse aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen.
- Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert zwischen 117 und 125 Mio. EUR.
- Der Konzernüberschuss wird weiterhin mit bis zu 1 Mio. EUR prognostiziert.
- Die finalen Geschäftszahlen werden am 19.03.2026 mit dem geprüften Jahresabschluss veröffentlicht.
- Die Informationen stammen aus einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ecotel communication ist am 19.03.2026.
Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
