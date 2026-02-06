Betrieb am Flughafen BER soll wieder anlaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER soll der Flugbetrieb am Freitag wieder anlaufen. Das teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Wann genau die ersten Maschinen landen und starten dürften, ließ sie offen. Die Enteisung dauere entsprechend den aktuellen Witterungsbedingungen bis zu einer Stunde und damit mehr als doppelt so lange wie üblich, hieß es. Es kommt weiterhin zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Wegen Blitzeises und Eisregens waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen möglich./wpi/DP/jha



