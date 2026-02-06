    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    Rauchfrei als Renditetreiber

    1077 Aufrufe 1077 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividende trifft Wachstum: Philip Morris erhöht den Einsatz

    Philip Morris meldet ein starkes Rekordjahr. Der Konzern wächst schneller als geplant – vor allem dank rauchfreier Produkte und klarer Strategie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Philip Morris meldet Rekordjahr mit 14,8% Gewinnwachstum.
    • Rauchfreie Produkte sind Haupttreiber des Umsatzes.
    • IQOS dominiert Markt mit 76% Anteil, ZYN wächst stark.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Rauchfrei als Renditetreiber - Dividende trifft Wachstum: Philip Morris erhöht den Einsatz
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Philip Morris hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Der Konzern steigert den verwässerten Gewinn je Aktie auf 7,26 US-Dollar nach 4,52 US-Dollar im Jahr 2024. Bereinigt liegt der Wert bei 7,54 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent, beziehungsweise 14,2 Prozent Währungsbereinigt. Die Zahlen stammen aus dem Geschäftsbericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025.

    Philip Morris kündigt eine Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das 5,88 US-Dollar. Für Anleger bleibt der Konzern damit auch im Umbau ein verlässlicher Zahler. Trotz der guten Ergebnisse rutscht die Aktie vorbörslich um 2,5 Prozent auf 177 US-Dollar ab (Stand 13:06 Uhr MEZ).

    Philip Morris International

    +0,89 %
    +2,34 %
    +13,97 %
    +22,58 %
    +26,01 %
    +77,47 %
    +115,64 %
    +103,67 %
    +267,75 %
    ISIN:US7181721090WKN:A0NDBJ

    Chef sieht Ziele vorzeitig erreicht

    Konzernchef Jacek Olczak zeigt sich hochzufrieden: "Wir haben 2025 erneut ein bemerkenswertes Ergebnisjahr erzielt." Philip Morris habe das fünfte Jahr in Folge Volumenwachstum erzielt und der Umsatz liege bei über 40 Milliarden US-Dollar. Nahezu 17 Milliarden US-Dollar entfallen auf das rauchfreie Geschäft. Auch die operative Marge habe sich deutlich verbessert.

    Olczak betont zudem das Tempo: "Mit hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2024 und 2025 haben wir unsere dreijährigen CAGR-Ziele für das Betriebsergebnis und den Gewinn pro Aktie in nur zwei Jahren erreicht." Für 2026 erwartet das Management erneut ein starkes Jahr und hebt die Wachstumsziele bis 2028 an.

     

    Rauchfreie Produkte tragen das Wachstum

    Das rauchfreie Geschäft entwickelt sich zum zentralen Ertragstreiber. Die Auslieferungsvolumina steigen 2025 um 12,8 Prozent. Der Umsatz wächst um 15,0 Prozent, während der Bruttogewinn um mehr als 20 Prozent zulegt. Rauchfreie Produkte stehen inzwischen für 41,5 Prozent des Konzernumsatzes und fast 43 Prozent des Bruttogewinns. Laut Unternehmen sind diese Produkte inzwischen in 106 Märkten erhältlich. Die Zahl erwachsener Nutzer steigt auf über 43 Millionen.

    IQOS dominiert den Markt

    Das Tabakerhitzer-System IQOS bleibt das wichtigste Produkt: Philip Morris erreicht hier einen weltweiten Marktanteil von rund 76 Prozent. In Japan überschreitet die Kategorie im Dezember erstmals die Marke von 50 Prozent des gesamten Nikotinabsatzes. In Europa wächst das Volumen vor allem in Italien, Deutschland und Spanien zweistellig.

    ZYN treibt das US-Geschäft

    Auch im oralen Segment wächst Philip Morris stark. Die Auslieferungen steigen um 18,5 Prozent. In den Vereinigten Staaten legen Nikotinbeutel um fast 37 Prozent zu. Die Marke ZYN (Nikotinbeutel) hält dort rund zwei Drittel des Wertanteils. Im Gesamtjahr liefert Philip Morris 794 Millionen Dosen aus. Die Daten basieren unter anderem auf Schätzungen von Nielsen.

    Klassische Zigaretten bleiben stabil

    Das Zigarettengeschäft schrumpft zwar im Volumen, bleibt aber profitabel. Der Umsatz wächst 2025 um 2,5 Prozent. Preiserhöhungen gleichen Rückgänge aus. Marlboro erreicht einen Rekordmarktanteil von 11,0 Prozent.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 152EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rauchfrei als Renditetreiber Dividende trifft Wachstum: Philip Morris erhöht den Einsatz Philip Morris meldet ein starkes Rekordjahr. Der Konzern wächst schneller als geplant – vor allem dank rauchfreier Produkte und klarer Strategie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     