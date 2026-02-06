Dividende trifft Wachstum: Philip Morris erhöht den Einsatz

Philip Morris kündigt eine Quartalsdividende von 1,47 US-Dollar je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das 5,88 US-Dollar. Für Anleger bleibt der Konzern damit auch im Umbau ein verlässlicher Zahler. Trotz der guten Ergebnisse rutscht die Aktie vorbörslich um 2,5 Prozent auf 177 US-Dollar ab (Stand 13:06 Uhr MEZ).

Philip Morris hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr. Der Konzern steigert den verwässerten Gewinn je Aktie auf 7,26 US-Dollar nach 4,52 US-Dollar im Jahr 2024. Bereinigt liegt der Wert bei 7,54 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent, beziehungsweise 14,2 Prozent Währungsbereinigt. Die Zahlen stammen aus dem Geschäftsbericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025.

Chef sieht Ziele vorzeitig erreicht

Konzernchef Jacek Olczak zeigt sich hochzufrieden: "Wir haben 2025 erneut ein bemerkenswertes Ergebnisjahr erzielt." Philip Morris habe das fünfte Jahr in Folge Volumenwachstum erzielt und der Umsatz liege bei über 40 Milliarden US-Dollar. Nahezu 17 Milliarden US-Dollar entfallen auf das rauchfreie Geschäft. Auch die operative Marge habe sich deutlich verbessert.

Olczak betont zudem das Tempo: "Mit hervorragenden Ergebnissen in den Jahren 2024 und 2025 haben wir unsere dreijährigen CAGR-Ziele für das Betriebsergebnis und den Gewinn pro Aktie in nur zwei Jahren erreicht." Für 2026 erwartet das Management erneut ein starkes Jahr und hebt die Wachstumsziele bis 2028 an.

Rauchfreie Produkte tragen das Wachstum

Das rauchfreie Geschäft entwickelt sich zum zentralen Ertragstreiber. Die Auslieferungsvolumina steigen 2025 um 12,8 Prozent. Der Umsatz wächst um 15,0 Prozent, während der Bruttogewinn um mehr als 20 Prozent zulegt. Rauchfreie Produkte stehen inzwischen für 41,5 Prozent des Konzernumsatzes und fast 43 Prozent des Bruttogewinns. Laut Unternehmen sind diese Produkte inzwischen in 106 Märkten erhältlich. Die Zahl erwachsener Nutzer steigt auf über 43 Millionen.

IQOS dominiert den Markt

Das Tabakerhitzer-System IQOS bleibt das wichtigste Produkt: Philip Morris erreicht hier einen weltweiten Marktanteil von rund 76 Prozent. In Japan überschreitet die Kategorie im Dezember erstmals die Marke von 50 Prozent des gesamten Nikotinabsatzes. In Europa wächst das Volumen vor allem in Italien, Deutschland und Spanien zweistellig.

ZYN treibt das US-Geschäft

Auch im oralen Segment wächst Philip Morris stark. Die Auslieferungen steigen um 18,5 Prozent. In den Vereinigten Staaten legen Nikotinbeutel um fast 37 Prozent zu. Die Marke ZYN (Nikotinbeutel) hält dort rund zwei Drittel des Wertanteils. Im Gesamtjahr liefert Philip Morris 794 Millionen Dosen aus. Die Daten basieren unter anderem auf Schätzungen von Nielsen.

Klassische Zigaretten bleiben stabil

Das Zigarettengeschäft schrumpft zwar im Volumen, bleibt aber profitabel. Der Umsatz wächst 2025 um 2,5 Prozent. Preiserhöhungen gleichen Rückgänge aus. Marlboro erreicht einen Rekordmarktanteil von 11,0 Prozent.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 152EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.