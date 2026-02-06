Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.890,62 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +2,40 % auf 4.890,62 USD.
|1 Woche
|-5,60 %
|1 Monat
|+10,04 %
|3 Monate
|+22,90 %
|1 Jahr
|+70,88 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.862,07USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.890,62USD ein Wert von 1.708,77USD geworden – ein Gewinn von +70,88 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, mit einer optimistischen Grundhaltung. Trotz einer Korrektur in den letzten 14 Tagen bleibt die Nachfrage stark, und viele sehen Gold als Krisenversicherung. Zentralbankkäufe werden als positiv wahrgenommen, während einige vor möglichen Preisrückgängen warnen. Insgesamt glauben die Anleger an eine Rückkehr zu steigenden Kursen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|379,35EUR
|+1,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,45EUR
|+1,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|279,36EUR
|+1,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|390,58EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,30EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|592,55EUR
|+2,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|397,66EUR
|+1,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,49EUR
|+2,04 %
|Long
|1
|0,00
|133,19EUR
|+0,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,426EUR
|-0,36 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.