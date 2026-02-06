Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.890,62 USD

+2,40 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,60 % 1 Monat +10,04 % 3 Monate +22,90 % 1 Jahr +70,88 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.890,62. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.862,07USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.890,62USD ein Wert von 1.708,77USD geworden – ein Gewinn von +70,88 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, mit einer optimistischen Grundhaltung. Trotz einer Korrektur in den letzten 14 Tagen bleibt die Nachfrage stark, und viele sehen Gold als Krisenversicherung. Zentralbankkäufe werden als positiv wahrgenommen, während einige vor möglichen Preisrückgängen warnen. Insgesamt glauben die Anleger an eine Rückkehr zu steigenden Kursen.