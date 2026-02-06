EUR/GBP stabil bei 0,86805 GBP

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000GBP in EUR/GBP angelegt hat, zahlte damals 0,766722GBP. Heute, bei 0,86805GBP, wäre daraus ein Vermögen von 5.660,79GBP geworden – ein Plus von +13,22 %.

Informationen zum Pfund

Das Britische Pfund (GBP) zählt zu den ältesten Währungen der Welt und ist bis heute eine der meistgehandelten Devisen. Der Kurs GBP-USD, auch „Cable“ genannt, gilt als wichtiges Barometer für die Stärke der britischen Wirtschaft. Schwankungen wirken sich direkt auf Handel, Kapitalströme und Investitionsentscheidungen im internationalen Finanzsystem aus.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.