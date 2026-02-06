Starke Performance Palantir Aktie legt zu - 06.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Palantir Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,89 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 116,15€, mit einem Plus von +8,89 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der Kurs der Palantir Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -33,75 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -14,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -29,86 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,06 % 1 Monat -27,47 % 3 Monate -33,75 % 1 Jahr +12,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Palantir-Aktie, die auf ein Zyklustief gefallen ist. Trotz beeindruckender Unternehmenszahlen wird die Bewertung als astronomisch angesehen, was zu Unsicherheiten führt. Technische Analysen deuten auf mögliche Rückgänge auf 130$ oder 82$ hin, während einige Teilnehmer optimistisch für die langfristige Entwicklung sind, während andere die Aktie als Short-Kandidat betrachten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,90 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,60 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +3,91 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.