Silber mit Rally: +5,19 % in 24h auf 74,58 USD

Silberpreis
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +5,19 % auf 74,58 USD.
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +5,19 % auf 74,58 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-38,81 %
|1 Monat
|-4,28 %
|3 Monate
|+55,56 %
|1 Jahr
|+132,85 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,85868USD. Heute steht er bei 74,58USD. Das Investment wäre auf 13.883,7USD gewachsen – eine Steigerung von +177,67 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, was zu steigenden Preisen führt. Insbesondere Indiens Markt zeigt eine Gewinnspanne von 72 %. Analysten von JP Morgan bestätigen die positive Preisentwicklung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ebenfalls positiv, was das Sentiment weiter stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|379,15EUR
|+1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,27EUR
|+1,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|279,12EUR
|+1,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|390,58EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,85EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|592,55EUR
|+2,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|397,46EUR
|+1,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,43EUR
|+1,97 %
|Long
|1
|0,00
|133,20EUR
|+0,85 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,426EUR
|-0,36 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.