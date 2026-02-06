Silber mit Rally: +5,19 % in 24h auf 74,58 USD

+5,19 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -38,81 % 1 Monat -4,28 % 3 Monate +55,56 % 1 Jahr +132,85 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 74,58. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,85868USD. Heute steht er bei 74,58USD. Das Investment wäre auf 13.883,7USD gewachsen – eine Steigerung von +177,67 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, was zu steigenden Preisen führt. Insbesondere Indiens Markt zeigt eine Gewinnspanne von 72 %. Analysten von JP Morgan bestätigen die positive Preisentwicklung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ebenfalls positiv, was das Sentiment weiter stärkt.