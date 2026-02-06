GOLDMAN SACHS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 50,72EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Matt Greene

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



