das Politecnico di Milano eröffnet ein Büro in Brüssel

MAILAND, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das Politecnico di Milano hat offiziell das Verbindungsbüro in Brüssel eröffnet, die neue Stelle der Universität, die sich der Kommunikation mit den EU-Institutionen und der strategischen Unterstützung für die Teilnahme an EU-Forschungs- und Innovationsprogrammen widmet.

Die Rolle und die Aktivitäten des Verbindungsbüros wurden in Brüssel im Europäischen Parlament während der Veranstaltung „ From Knowledge to Impact: Research and Innovation in Partnership with Society and Industry" (Vom Wissen zur Wirkung: Forschung und Innovation in Partnerschaft mit Gesellschaft und Industrie), vorgestellt, an der Vertreter europäischer Institutionen, Forscher, Universitätsprofessoren und andere Innovationstreiber teilnahmen. Das Treffen bot die Gelegenheit, die Vision zu veranschaulichen, mit der das Politecnico seine kontinuierliche Präsenz in Brüssel strukturieren will, um bekannter und effektiver zu werden.

Mit dem allmählichen Abschluss des NRRP wird das nächste EU-Rahmenprogramm zum wichtigsten strukturellen Hebel für die Forschungsfinanzierung und die internationale Positionierung der Universitäten vorgestellt: In diesem Zusammenhang hat sich das Politecnico di Milano dafür entschieden, ein strukturiertes öffentliches Büro in Brüssel einzurichten, das Prioritäten, Instrumente und strategische Wege der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik antizipieren und aufgreifen soll.

Diese Strategie basiert auf der bereits etablierten Position des Politecnico di Milano in europäischen Forschungsprogrammen. Die Universität ist derzeit Italiens führende Universität in Bezug auf die im Rahmen von „Horizont Europa" erhaltenen Fördermittel, mit 389 geförderten Projekten im Gesamtwert von rund 185,68 Millionen Euro. Im Rahmen des Rahmenprogramms 2021-2027 wurden dem Politecnico außerdem 44 ERC-Projekte im Gesamtwert von 44,65 Millionen Euro zuerkannt, was die Rolle der Universität in der bahnbrechenden Forschung bestätigt.

Im Bereich der Innovation erhielt das Politecnico di Milano zwischen 2021 und Januar 2026 Fördermittel für 29 Vorschläge im Rahmen des Europäischen Innovationsrates (EIC), mit einer Erfolgsquote von 10,7 %, die zu den höchsten auf europäischer Ebene zählt.

„Europa erlebt aus mehreren Blickwinkeln einen entscheidenden und prägenden Moment, auch in Bezug auf Spitzenforschung und Wettbewerbsfähigkeit: zwei Elemente, die Hand in Hand gehen. Dies ist ein entscheidender Moment für das nächste Rahmenprogramm, FP10, in dem Prioritäten und Maßnahmen festgelegt werden. Die Frage, die wir uns bei der Entscheidung, ein Büro in Brüssel zu eröffnen, gestellt haben, lautete nicht: „Was können wir aus dieser Situation herausholen?", sondern vielmehr: „Was können wir den Entscheidungsträgern bieten?", erklärte Donatella Sciuto, Rektorin des Politecnico di Milano. „Wir sind die erste Universität in Italien, was die Anzahl der von der Union finanzierten Forschungsprojekte angeht, und die fünfte auf EU-Ebene. In einem Kontext, der zunehmend von großen technologischen und forschungsbezogenen Herausforderungen geprägt ist, sind wir hier, um zu bleiben. Um die Verbindungen zu den Institutionen zu stärken und entschlossener an der Festlegung der kontinentalen Prioritäten mitzuwirken."