    Fast 19 Milliarden USD Gewinn! Dieser britische Hedgefonds hat alle geschlagen

    Chris Hohns TCI-Fonds hat im Jahr 2025 mit einem Gewinn von 18,9 Milliarden US-Dollar einen historischen Rekord aufgestellt. Damit übertraf der britische Investor selbst Hedgefonds-Giganten wie Citadel und Millennium.

    Für Sie zusammengefasst
    • TCI-Fonds erzielt 2025 Rekordgewinn von 18,9 Mrd.
    • Strategische Investitionen in Luftfahrt und Verteidigung.
    • Hohn setzt auf Unternehmen mit natürlichen Monopolen.
    Foto: Richard Drew - AP

    Der britische Hedgefonds-Manager Chris Hohn hat mit seinem Fonds TCI im Jahr 2025 eine historische Bestmarke gesetzt. TCI erzielte einen Nettogewinn von 18,9 Milliarden US-Dollar – der höchste, den ein Hedgefonds je erzielt hat. Mit diesem Rekord überflügelt Hohn selbst bekannte Wettbewerber wie Ken Griffins Citadel und Izzy Englanders Millennium. 

    Der Fonds TCI, der zum Jahreswechsel ein Vermögen von rund 77 Milliarden US-Dollar verwaltete, konnte eine Jahresrendite von 27 Prozent verzeichnen – nach Abzug der Gebühren. Diese außergewöhnliche Leistung ist vor allem auf strategische Investitionen im Luftfahrt- und Verteidigungssektor zurückzuführen. TCI setzte erfolgreich auf Unternehmen wie Airbus, Safran und GE Aerospace, die von starken Wettbewerbsvorteilen und langfristigen Marktbarrieren profitieren.

    "Wir investieren in Unternehmen mit natürlichen Monopolen", so Hohn. Er hat insbesondere in Unternehmen mit einzigartigem geistigem Eigentum und soliden Infrastrukturen investiert, die sie vor Konkurrenten schützen. Dazu zählen auch der kanadische Eisenbahnbetreiber Canadian Pacific Kansas City sowie der spanische Infrastrukturkonzern Ferrovial, der Flughafen- und Mautstraßenbetriebe führt.

    Mit einem klaren Fokus auf strukturelle Wettbewerbsvorteile hebt sich Hohn von vielen anderen großen Hedgefonds ab. Während Konkurrenzunternehmen wie Citadel auf zahlreiche Manager und unabhängige Handelsteams setzen, bleibt Hohn der einzige entscheidende Investor für die Portfolioausrichtung bei TCI. 

    Seit der Gründung im Jahr 2003 hat TCI insgesamt Nettogewinne von 68,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Diese beeindruckende Bilanz katapultiert den Fonds auf den fünften Platz im historischen Ranking der profitabelsten Hedgefonds.

    TCI’s Rekordgewinn von 18,9 Milliarden US-Dollar übertraf den bisherigen Spitzenwert von Citadel, der 2022 bei 16 Milliarden US-Dollar lag und durch die Volatilität der Rohstoffmärkte infolge des Ukraine-Kriegs begünstigt wurde. Der Makro-Hedgefonds Bridgewater erreichte im Jahr 2025 das zweitbeste Ergebnis und bleibt der drittprofitabelste Hedgefonds aller Zeiten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Julian Schick
