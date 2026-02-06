    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesverkehrsministerium prüft besseren Schutz von Bahn-Mitarbeitern

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesverkehrsministerium prüft Schutzmaßnahmen für Bahnmitarbeiter.
    • Bodycams zeigen positive Effekte, sollen deeskalierend wirken.
    • Sicherheitsgipfel geplant, um Doppelbesetzung zu diskutieren.
    Bundesverkehrsministerium prüft besseren Schutz von Bahn-Mitarbeitern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz sieht das Bundesverkehrsministerium verschiedene Möglichkeiten für einen besseren Schutz von Bahnmitarbeitern. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man habe erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Bodycams gesammelt. Diese freiwillig getragenen Kameras wirkten "deeskalierend" und schützten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem nannte der Sprecher die Möglichkeit, Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter nur noch zu zweit einzusetzen.

    Bahnchefin Evelyn Palla hat angekündigt, zu einem Sicherheitsgipfel in den nächsten Tagen einzuladen. Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Der 36 Jahre alte Bahnmitarbeiter war bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress von einem Mann ohne gültiges Ticket mit Schlägen attackiert worden. Er verlor das Bewusstsein und starb später in einer Klinik. Der mutmaßliche Täter, ein 26 Jahre alter griechischer Fahrgast, sitzt in Untersuchungshaft.

    Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, hatte nach dem Angriff von den Ländern vor allem Geld für eine Doppelbesetzung in Regionalzügen gefordert. Ziel sei es, dass Beschäftigte nicht mehr allein im Zug unterwegs sein müssen./hoe/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesverkehrsministerium prüft besseren Schutz von Bahn-Mitarbeitern Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz sieht das Bundesverkehrsministerium verschiedene Möglichkeiten für einen besseren Schutz von Bahnmitarbeitern. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     