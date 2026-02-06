DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick auf 2026 falle im Rahmen der Erwartungen aus, der Ausblick auf das erste Quartal sei aber enttäuschend, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 43,70EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
