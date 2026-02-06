DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick auf 2026 falle im Rahmen der Erwartungen aus, der Ausblick auf das erste Quartal sei aber enttäuschend, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 43,70EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,91 € , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer