BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft des Konzerns laufe es recht gut, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend nach den Zahlen des ersten Geschäftsquartals. Der schwächere Diagnostik-Bereich und der Ausblick auf das zweite Quartal hätten jedoch belastet./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 41,09EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



