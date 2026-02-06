    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Machtwechsel im Automarkt

    Elon Musk verliert die Krone – und China übernimmt das Steuer

    Tesla verliert weltweit Marktanteile. BYD verkauft mehr Autos, wächst schneller und setzt den Pionier mit Preis, Technik und Tempo massiv unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla verliert Marktanteile an BYD weltweit massiv.
    • BYD wächst schnell, überholt Tesla in vielen Märkten.
    • Musk setzt auf Roboterproduktion, Modelle S und X enden.
    Machtwechsel im Automarkt - Elon Musk verliert die Krone – und China übernimmt das Steuer
    Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

    Tesla ist nicht länger der größte Hersteller von Elektroautos weltweit. Das chinesische Unternehmen BYD hat den kalifornischen Pionier überholt und seinen Vorsprung im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut. Das zeigt sich nicht nur in China, sondern in vielen internationalen Märkten, wie die Los Angeles Times berichtete.

    Marktanteile brechen ein

    In Ländern wie Deutschland, Mexiko, Thailand und Australien verlor Tesla laut Daten von Segment Y Automotive Intelligence Marktanteile in ungewöhnlich hohem Tempo. BYD verkaufte dort teils mehrere hunderttausend Fahrzeuge mehr. In den zehn wichtigsten europäischen Märkten vervierfachten sich die BYD-Verkäufe im Jahr 2025. Tesla setzte im selben Zeitraum 30 Prozent weniger Fahrzeuge ab. In Australien verkaufte das Unternehmen 2025 mehr als 52.000 Fahrzeuge, ein Plus von 156 Prozent. Tesla verlor dort 24 Prozent.

    BYD

    -0,31 %
    -8,26 %
    -8,98 %
    -7,88 %
    -11,20 %
    +10,75 %
    +3,36 %
    +660,87 %
    +1.909,51 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9

    "Tesla hat nicht nur seine Verkaufskrone verloren, sondern auch seine Position als Marktführer verspielt", sagte Paul Blokland, Mitgründer von Segment Y. Während sich die Vereinigten Staaten mit Zöllen und gestrichenen Förderprogrammen abschotteten, habe Asien die Führung übernommen.

    Schwäche im Heimatmarkt

    Auch in den Vereinigten Staaten gerät Tesla unter Druck. Der Wegfall staatlicher Kaufanreize belastet die Nachfrage. Hinzu kommt Kritik an Elon Musks politischem Auftreten, das dem Markenimage im In- und Ausland schadet. In Kalifornien sanken die Neuzulassungen von Tesla zwischen 2024 und 2025 um mehr als 11 Prozent. Der Marktanteil fiel um fünf Prozentpunkte, wie der California Auto Outlook berichtet. Chevrolet und Honda legten gleichzeitig zu.

    Tesla

    -2,12 %
    -7,71 %
    -8,30 %
    -10,96 %
    +6,12 %
    +103,90 %
    +39,76 %
    +3.564,07 %
    +24.787,84 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Musk setzt auf Roboter statt Autos

    Elon Musk versucht gegenzusteuern und Tesla strategisch neu auszurichten. Auf der jüngsten Telefonkonferenz kündigte er das Ende der Modelle S und X an. Die frei werdenden Kapazitäten sollen für die Produktion humanoider Optimus-Roboter genutzt werden. Geplant seien eine Million Einheiten pro Jahr im Werk Fremont. Es ist an der Zeit, die Programme für die Modelle S und X mit einer ehrenvollen Entlassung zu beenden, denn wir bewegen uns wirklich auf eine Zukunft zu, die auf Autonomie basiert", sagte Musk.

    BYDs strukturelle Vorteile

    BYD wurde 1995 in Shenzhen gegründet und begann als Batteriehersteller. Diese Herkunft gilt heute als zentraler Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen kontrolliert große Teile seiner Lieferkette, bringt schnell neue Modelle auf den Markt und bietet eine breite Palette an Fahrzeugen an. Mehr als acht Modelle stehen zur Auswahl, von Limousinen über SUVs bis zu Vans und Trucks.

    "Die auffälligen Elemente der BYD-Fahrzeuge scheinen nicht nur denen von Tesla, sondern auch denen vieler Fahrzeuge, die von nicht-chinesischen Unternehmen hergestellt werden, überlegen zu sein", sagte Karl Brauer von iSeeCars.com. Günstigere Batterien, leichterer Zugang zu Rohstoffen und geringere Produktionskosten verschaffen BYD Spielraum bei den Preisen. Der vollelektrische Dolphin kostet in China weniger als 14.000 US-Dollar.

    Expansion trotz Handelsbarrieren

    In den Vereinigten Staaten sind BYD-Pkw wegen Zöllen und Vorschriften nicht erhältlich. In Mexiko hingegen wurden im vergangenen Jahr mehr als 75.000 Fahrzeuge verkauft, ebenfalls laut Segment Y. Kanada öffnet sich durch ein neues Handelsabkommen stärker für chinesische Elektroautos. Der Wettbewerbsdruck auf Tesla dürfte damit weiter steigen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene Werte
    Machtwechsel im Automarkt Elon Musk verliert die Krone – und China übernimmt das Steuer Tesla verliert weltweit Marktanteile. BYD verkauft mehr Autos, wächst schneller und setzt den Pionier mit Preis, Technik und Tempo massiv unter Druck.
