BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 33 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz höherer Gewinne habe der Bericht über das vierte Quartal letztlich enttäuscht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend. Sie begründete dies mit geringeren Aktienrückkäufen, weniger Nettoneugeldzuflüssen gerade in den USA und dem etwas schwächeren Ausblick für die Cost-Income-Ratio (CIR)./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 36,47EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 34
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
