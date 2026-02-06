WARBURG RESEARCH stuft Tonies auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal von 10,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums in allen Regionen sowie der stark gestiegenen operativen Gewinnmarge habe er die Gewinnerwartungen für den Hersteller der Toniesbox angehoben, schrieb Thilo Kleibauer am Freitag./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 10,88EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.