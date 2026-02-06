Die Marktrotation hat schon längst begonnen

Die ersten Risse in der Wachstumsprognose traten Ende 2025 auf, nachdem mehrere Quartalsberichte von Hyperscalern eine wachsende Diskrepanz zwischen den massiven Infrastrukturausgaben und tatsächlichem Umsatzwachstum offenbarten.

In jüngster Zeit beginnen sich die Märkte still und leise von den virtuellen Wachstumswerten abzuwenden. Stattdessen legen Investoren zunehmend Wert auf cashflow-starke Vermögenswerte. Das zeigt sich deutlich am kräftigen Rücksetzer bei Software-Aktien zugunsten von Energie- und Minenwerten.

Während Unternehmen wie Nvidia weiterhin beeindruckende Zahlen vorweisen konnten, fiel die Marktreaktion zunehmend verhaltener aus. Im Dezember 2025 erkannten Anleger, dass die Monetarisierung von KI Jahre dauern würde, während die Hardwarekosten sofort fällig waren.

Entscheidend war auch die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell zum Vorsitzenden der US-Notenbank. Die vom Markt als restriktiv wahrgenommene Ernennung löste in wachstumsstarken Branchen Verunsicherung aus. Die Nominierung signalisierte, dass die Fed ihre Zinspolitik möglicherweise längerfristig auf hohem Niveau halten würde, um der anhaltenden Stagflation entgegenzuwirken.

Die Reaktion institutioneller Anleger ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der ersten Februarwoche rutschte der Technologiesektor mit einem Minus von 0,40 Prozent ins Minus. Im Gegensatz dazu legten die Sektoren Rohstoffe und Konsumgüter deutlich zu, wobei der Rohstoffsektor mit einem Plus von 9,05 Prozent den Markt anführte.

Dies deutet auf eine klassische defensive Rotation hin, bei der Kapital angesichts der zwar robusten, aber dennoch unsicheren Wirtschaftsaussichten für 2026 in sichere Anlagen wie Sachwerte und essenzielle Dienstleistungen investiert.

Berücksichtigt man die geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen, den KI-bedingten Investitionsboom sowie die teils überzogenen Bewertungen heutiger Mega-Cap-Tech-Aktien, erscheint es sehr plausibel, dass sich die laufende Marktrotation fortsetzt.

