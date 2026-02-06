    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Value wieder gefragt

    Die Marktrotation hat schon längst begonnen

    In den vergangenen Jahren haben Software und der breitere Technologiesektor den Bullenmarkt angeführt. Jetzt schichten die Anleger um: Die Marktrotation läuft!

    • Anleger schichten um: Fokus auf cashflow-starke Werte.
    • Software-Aktien fallen, Rohstoffe und Konsumgüter steigen.
    • Unsicherheit durch Fed-Nominierung und hohe Zinsen.
    In jüngster Zeit beginnen sich die Märkte still und leise von den virtuellen Wachstumswerten abzuwenden. Stattdessen legen Investoren zunehmend Wert auf cashflow-starke Vermögenswerte. Das zeigt sich deutlich am kräftigen Rücksetzer bei Software-Aktien zugunsten von Energie- und Minenwerten.

    Die ersten Risse in der Wachstumsprognose traten Ende 2025 auf, nachdem mehrere Quartalsberichte von Hyperscalern eine wachsende Diskrepanz zwischen den massiven Infrastrukturausgaben und tatsächlichem Umsatzwachstum offenbarten.

    Während Unternehmen wie Nvidia weiterhin beeindruckende Zahlen vorweisen konnten, fiel die Marktreaktion zunehmend verhaltener aus. Im Dezember 2025 erkannten Anleger, dass die Monetarisierung von KI Jahre dauern würde, während die Hardwarekosten sofort fällig waren.

    Entscheidend war auch die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell zum Vorsitzenden der US-Notenbank. Die vom Markt als restriktiv wahrgenommene Ernennung löste in wachstumsstarken Branchen Verunsicherung aus. Die Nominierung signalisierte, dass die Fed ihre Zinspolitik möglicherweise längerfristig auf hohem Niveau halten würde, um der anhaltenden Stagflation entgegenzuwirken. 

    Ohne Big-Tech im Bärenmarkt?

    Ob sich das Investment lohnt, hört ihr in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth schauen auf den Markt

    Die Reaktion institutioneller Anleger ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der ersten Februarwoche rutschte der Technologiesektor mit einem Minus von 0,40 Prozent ins Minus. Im Gegensatz dazu legten die Sektoren Rohstoffe und Konsumgüter deutlich zu, wobei der Rohstoffsektor mit einem Plus von 9,05 Prozent den Markt anführte.

    Dies deutet auf eine klassische defensive Rotation hin, bei der Kapital angesichts der zwar robusten, aber dennoch unsicheren Wirtschaftsaussichten für 2026 in sichere Anlagen wie Sachwerte und essenzielle Dienstleistungen investiert.

    Berücksichtigt man die geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen, den KI-bedingten Investitionsboom sowie die teils überzogenen Bewertungen heutiger Mega-Cap-Tech-Aktien, erscheint es sehr plausibel, dass sich die laufende Marktrotation fortsetzt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

