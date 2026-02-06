    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rüstungsexporte in Höhe von 12 Milliarden Euro genehmigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsexporte 2025: 12 Mrd. Euro, leicht gesunken.
    • 90% der Exporte an EU/Nato-Staaten, Ukraine vorn.
    • Kritik an Waffengeschäften mit Golfregion, Menschenrechte.
    Rüstungsexporte in Höhe von 12 Milliarden Euro genehmigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Umfang der von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporte ist im vergangenen Jahr leicht auf rund 12 Milliarden Euro gesunken. Davon gingen etwa 10,7 Milliarden Euro oder rund 90 Prozent an EU- oder Nato-Staaten sowie enge Partner, wie aus vorläufigen Zahlen hervorgeht, die das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin veröffentlichte.

    Der Gesamtwert setze sich aus rund 5,6 Milliarden Euro für Kriegswaffen sowie 6,4 Milliarden Euro für sonstige Rüstungsgüter zusammen, teilte das Ministerium mit. In den beiden Vorjahren hatte der Umfang der genehmigten Lieferungen mit 13,33 Milliarden Euro (2024) und 12,15 Milliarden Euro (2023) Rekordwerte erreicht.

    Erneut stand 2025 die Ukraine mit erteilten Genehmigungen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro an der Spitze. Sie wird mit Geld und Waffenlieferungen unterstützt, um im Abwehrkampf gegen Russland bestehen zu können, zählt aber als sogenanntes Drittland. Der Nato gleichgestellt sind dagegen bei Rüstungsexporten Japan, die Schweiz, Australien und Neuseeland.

    Kritik an möglichen Waffengeschäften mit der Golfregion

    Etwa 10 Prozent der Rüstungsexporte (1,2 Milliarden Euro) wurden für Lieferungen an sonstige Drittländer genehmigt. Dazu zählen Südkorea und Singapur.

    Unterdessen kritisierte ein Bündnis mehrerer Organisationen ("Aktion Aufschrei") nach dem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Golfregion mögliche Waffengeschäfte und Rüstungskooperationen mit autokratisch regierten Staaten.

    "Das ist ein folgenschwerer Fehler, die Waffenexporte in Länder wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate zu erleichtern. Der entsprechende 'Generalverdacht', den der Kanzler gern beiseiteschieben würde, besteht in einer Anzahl konkret bekannter Fälle", teilte Sprecher Jürgen Grässlin mit. Diese reichten von schwersten Menschenrechtsverletzungen über bewaffnete Konflikte mit Nachbarländern bis hin zur Weiterverbreitung von Waffen in andere Konfliktregionen./cn/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 190,6 auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -12,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,12 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.135,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.060,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.175,00EUR was eine Bandbreite von +28,15 %/+35,30 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Kursentwicklung: Diskussionen, ob Insiderkäufe des Vorstands Kursstütze oder Manipulation sind, frühere starke Insider‑Effekte, technische Marken (Rücklauf >1800, Ziel 2000, frühere Levels), erwartete Zahlen am 11. März und mögliche Großaufträge, Fundamentaldaten (500‑Mrd‑Sondervermögen, Kooperationen mit Hensoldt/Taytan, Drohnenabwehr) sowie hohe Volatilität wegen Ukraine‑Unsicherheit und Analysten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    5 im Artikel enthaltene Werte
