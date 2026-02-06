JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe vor allem die Kapitalallokation, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 31,95EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

