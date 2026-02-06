JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Im Aktienkurs sei bereits ein tristes Szenario eingepreist, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Daher würden wohl selbst im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftszahlen am Markt gut ankommen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 1.131EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2450
Kursziel alt: 2450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
