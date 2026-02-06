Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.02. - OMX Stockholm 30 stark +1,00 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.602,73 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.
Top-Werte: SAP +2,14 %, E.ON +1,98 %, Rheinmetall +1,78 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,36 %, Volkswagen (VW) Vz -1,38 %, Bayer -1,34 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.512,03 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: RENK Group +8,78 %, ThyssenKrupp +4,67 %, Hochtief +4,44 %
Flop-Werte: Bechtle -6,21 %, AUTO1 Group -2,43 %, PUMA -2,39 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.608,34 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,71 %, HENSOLDT +2,56 %, SAP +2,14 %
Flop-Werte: Bechtle -6,21 %, Siemens Healthineers -3,36 %, Evotec -3,09 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.959,25 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.
Top-Werte: Vinci +5,51 %, BBVA +2,96 %, ASML Holding +2,56 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,75 %, Ferrari -1,76 %, EssilorLuxottica -1,66 %
Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 5.657,46 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,51 %, PORR +2,41 %, voestalpine +1,80 %
Flop-Werte: Andritz -6,91 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,26 %, Lenzing -1,09 %
Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 13.430,19 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Holcim +2,32 %, Amrize +1,32 %, Sika +0,90 %
Flop-Werte: UBS Group -1,86 %, Alcon -1,27 %, Lonza Group -0,96 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.236,73 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Vinci +5,51 %, Eiffage +5,17 %, ArcelorMittal +4,86 %
Flop-Werte: Stellantis -26,75 %, Renault -3,12 %, Societe Generale -2,64 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:44:26) bei 3.115,48 PKT und steigt um +1,00 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,06 %, Assa Abloy Registered (B) +2,38 %, Tele2 (B) +2,20 %
Flop-Werte: Skanska (B) -2,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,37 %, Getinge (B) -1,27 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.830,00 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,41 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,02 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,23 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,35 %, Jumbo -1,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.