Börsen Update Europa - 06.02. - OMX Stockholm 30 stark +1,00 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.512,03 PKT und steigt um +0,37 %. Top-Werte: RENK Group +8,78 %, ThyssenKrupp +4,67 %, Hochtief +4,44 % Flop-Werte: Bechtle -6,21 %, AUTO1 Group -2,43 %, PUMA -2,39 %

Der DAX steht bei 24.602,73 PKT und gewinnt bisher +0,57 %. Top-Werte: SAP +2,14 %, E.ON +1,98 %, Rheinmetall +1,78 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,36 %, Volkswagen (VW) Vz -1,38 %, Bayer -1,34 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.608,34 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,71 %, HENSOLDT +2,56 %, SAP +2,14 %

Flop-Werte: Bechtle -6,21 %, Siemens Healthineers -3,36 %, Evotec -3,09 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.959,25 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: Vinci +5,51 %, BBVA +2,96 %, ASML Holding +2,56 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,75 %, Ferrari -1,76 %, EssilorLuxottica -1,66 %

Der ATX steht aktuell (13:59:54) bei 5.657,46 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: BAWAG Group +2,51 %, PORR +2,41 %, voestalpine +1,80 %

Flop-Werte: Andritz -6,91 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,26 %, Lenzing -1,09 %

Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 13.430,19 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Holcim +2,32 %, Amrize +1,32 %, Sika +0,90 %

Flop-Werte: UBS Group -1,86 %, Alcon -1,27 %, Lonza Group -0,96 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.236,73 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Vinci +5,51 %, Eiffage +5,17 %, ArcelorMittal +4,86 %

Flop-Werte: Stellantis -26,75 %, Renault -3,12 %, Societe Generale -2,64 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:44:26) bei 3.115,48 PKT und steigt um +1,00 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,06 %, Assa Abloy Registered (B) +2,38 %, Tele2 (B) +2,20 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,49 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,37 %, Getinge (B) -1,27 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.830,00 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,41 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,02 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,23 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,35 %, Jumbo -1,79 %