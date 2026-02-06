Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Plötzlich stark auf 66.525 USD! - 06.02.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +5,91 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 66.731,23USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +5,37 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +13,83 %, Solana SOL/USD änderte sich um +4,59 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -16,55 %, ETH/USD um -14,38 %, SOL/USD um -23,41 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -21,75 %.
