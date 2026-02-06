Amazon-Crash – Analysten bleiben trotzdem überwiegend optimistisch

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen ist die Amazon-Aktie nachbörslich stark gefallen. Grund dafür ist die Anhebung der Kapitalausgabenprognose für 2026 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar. Dies führte zu Besorgnis über die Auswirkungen auf den freien Cashflow (FCF) und verunsicherte die Anleger zuletzt. Trotzdem bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch, wenngleich viele ihre Kursziele angepasst haben. Hier ein Überblick über die Reaktionen der großen Wall-Street-Banken:

Citi behält das „Kaufen“-Rating bei, senkt jedoch das Kursziel von 320 auf 265 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent impliziert. Die Bank sieht eine starke Nachfrage für Amazon Web Services (AWS) und betont, dass die positiven Trends in der Cloud und im E-Commerce weiter anhalten sollten.

Bernstein: "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 265 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar). Bernstein ist der Meinung, dass der massive Anstieg der Investitionen und die schwache Umsatzprognose für das erste Quartal nicht ausreichen, um die hohen Kapitalausgaben zu rechtfertigen, die Amazon derzeit tätigt.

Bank of America: "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 275 US-Dollar (zuvor 286 US-Dollar). Trotz der Bedenken hinsichtlich des Anstiegs der Kapitalausgaben und des negativen FCF im Jahr 2026 bleibt die Bank of America optimistisch, dass Amazon durch seine Investitionen in KI und Cloud Computing langfristig wettbewerbsfähig bleibt.

Goldman Sachs hat ein "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 280 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar) vergeben, was ein Aufwärtspotenzial von 26 Prozent bedeutet. Goldman Sachs sieht Amazon gut positioniert für künftige Gewinne, da die E-Commerce-Margen durch höhere Volumina und AWS von der Nachfrage nach KI profitieren werden.

Die Deutsche Bank hat das "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 290 US-Dollar (zuvor 300 US-Dollar) bestätigt. Dies entspricht einer Steigerung von rund 30 Prozent gegenüber dem Donnerstagschlusskurs. Die Deutsche Bank bleibt optimistisch, dass Amazon in den kommenden Jahren von der Nutzung der KI- und Cloud-Technologien profitieren wird.

Morgan Stanley vergibt das Rating "Übergewichten" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar (zuvor 315 US-Dollar). Auch Morgan Stanley bleibt zuversichtlich, dass Amazon mit seiner soliden ROIC-Performance langfristig von seinen Investitionen in die Bereiche Cloud und Einzelhandel profitieren wird.

Barclays vergibt ein "Übergewichten"-Rating mit einem Kursziel von 300 US-Dollar. Barclays sieht Amazon in einer ähnlichen Situation wie andere Hyperscaler. Derzeit sind Investoren jedoch zögerlicher, hohe Bewertungen für Unternehmen im Bereich KI zu zahlen. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die KI-Nachfrage weiter wächst.

Die UBS hat das "Kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 301 US-Dollar (zuvor 311 US-Dollar) bestätigt, was ein Potenzial von 35 Prozent nach oben bedeutet. Die UBS stuft die Amazon-Aktien im Vergleich zu anderen Megakapitalunternehmen als unterbewertet ein, insbesondere aufgrund der hohen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie (EPS).

Zusammenfassend bleibt die Stimmung an der Wall Street zu Amazon trotz kurzfristiger Unsicherheiten überwiegend positiv. Viele Analysten sind von den langfristigen Wachstumsperspektiven Amazons überzeugt, insbesondere im Bereich Cloud-Dienste und KI.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.





