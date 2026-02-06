Salzgitter - Aktie schießt in die Höhe +4,71 % - 06.02.2026

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 51,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,33 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,85€, mit einem Plus von +4,71 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Salzgitter Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +89,87 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +28,61 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,73 % 1 Monat +15,96 % 3 Monate +89,87 % 1 Jahr +189,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die kürzlich von 51,15 € auf 49,75 € fiel. Nutzer betrachten die Aktie als unterbewertet und diskutieren technische Widerstände bei 50 und 55 Euro. Unsicherheiten über Marktbedingungen, insbesondere Gaspreise und Metallpreise, sowie Gewinnmitnahmen beeinflussen die Kursbewegungen. Viele Anleger scheinen sich auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren, was zu einer Vernachlässigung fundamentaler Daten führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,12 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ThyssenKrupp, voestalpine und Co.

ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,39 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,92 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +4,77 %.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.